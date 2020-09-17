Всемирный банк назвал инвестиции, которые являются ключевыми для экономического роста в условиях COVID-19

Вслед за назначением Всемирным банком нового директора по Беларуси, Молдове и Украине , стало известно, что инвестиции в человеческий капитал являются ключевыми для усиления экономического роста.

Об этом говорится в аналитическом исследовании группы Всемирного банка, передают Українськi Новини.

"Пандемия COVID-19 ставит под угрозу те значительные результаты, которые были достигнуты в области здравоохранения и образования за последнее десятилетие и особенно в развивающихся странах. Инвестиции в человеческий капитал – знания и навыки, которые люди накапливают в течение своей жизни – являются ключевыми для усиления экономического роста в каждой стране", – отмечается в исследовании.

Президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпас подчеркнул, что в условиях пандемии инвестиции в людей являются жизненно важными, чем когда-либо, поскольку это может заложить основу для устойчивого, всеобъемлющего восстановления и будущего роста.

"Всемирный банк помогает Украине разрабатывать долгосрочные решения, которые позволят построить более устойчивую, инклюзивную экономику. Мы стремимся защитить человеческий капитал во время пандемии и создать основу для большего совершенствования человеческого капитала в постпандемическую эру", – сообщил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

Также указывается, общий объем текущих проектов, направленных на содействие человеческому развитию, реализуемых при поддержке Всемирного банка, составляет 800 млн долларов, причем в июне 2021 планируется предоставить еще 500 млн долларов.

Как сообщали Українські новини, в мае Всемирный банк выделил Украине 135 млн долларов на медицину и борьбу с коронавирусом.

Также исследование показало, что к концу 21 века население Украины сократится до 17 млн.

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