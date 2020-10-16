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16 октября 2020, пятница, 12:49 458
Общество 2020-10-16T13:45:02+03:00
Українські Новини
В Киев пришла метеорологическая осень

В Киев пришла метеорологическая осень

Валерия Драгомирова
Киев, Осень, Метеорологическая осень
Осень. Фото: pixabay
Осень. Фото: pixabay

В то время, как ночь с 13 на 14 октября в Киеве оказалась самой теплой за всю историю наблюдений, 15 октября в Киев пришла метеорологическая осень.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 15 октября в Киев пришла метеорологическая осень. Среднесуточная температура воздуха снизилась ниже 15 градусов и составляла + 12,3 °С", - говорится в сообщении. 

По прогнозам Украинского гидрометцентра, температура воздуха и в дальнейшем будет снижаться. До этого позднее всего осень приходила в столицу 7 октября в 1999 году.

Нынешнее метеорологическое лето началось 5 июня, закончилось 14 октября и в целом продолжалось 132 дня. Дольше всего лето было в 2012 году - оно длилось 166 дней.

Как сообщали Українські Новини, ночь на 8 октября в Киеве побила температурный рекорд. Впервые с 1881 года температура не опустилась ниже 15,1 градусов тепла.

Также в первый день осени в Киеве был установлен температурный рекорд

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