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16 октября 2020, пятница, 12:32 140
Экономика 2020-10-16T13:45:02+03:00
Українські Новини
Курс доллара и евро для платежных карт упал

Курс доллара и евро для платежных карт упал

Анна Рудык
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Банковские карты. Фото: Avto-polis.kiev.ua
Банковские карты. Фото: Avto-polis.kiev.ua

В пятницу курс продажи доллара для платежных карт по состоянию на 10:30 повысился по сравнению с 15 октября на 0,83 коп. до 28,4800 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,06 коп. до 28,1155 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро для платежных карт понизился на 17,46 коп. до 32,7658 UAH/EUR, курс продажи понизился на 14,40 коп. до 33,3903 UAH/EUR.

Курсы иностранной валюты для платежных карт:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 28,1155 28,4800 32,7658 33,3903 3,35 4,15
Максимальный 28,3000 28,7500 33,0000 33,6500 3,55 5,00
Минимальный 27,0000 28,3500 31,5000 33,1000 3,00 3,69

Как сообщали Українські Новини, эксперты дали прогноз курса доллара на 2021 год. Партнер инвесткомпании Capital Times Найман Эрик считает, что курс доллара пойдет вверх. По его прогнозу, в следующем году американская валюта будет стоить более 30 гривен.

Также курс украинской гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 1 коп. в четверг снизился на 2 коп. до 28,33 UAH/USD.

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