В Запорожье обстреляли автомобиль кандидата в депутаты городского совета

В то время как в Одессе задержали главу избирательного участка, которая намеревалась купить голоса тысячи избирателей, в Запорожье правоохранительные органы открыли криминальное производство по факту обстрела автомобиля бывшего участника АТО и кандидата в депутаты городского совета.

Как передают Українські Новини, об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Запорожской области.

Инцидент произошел в четверг, 15 октября, около 18:20, когда кандидат в депутаты двигался на своем автомобиле по улице Приватной. В этот момент в него был совершен выстрел из неизвестного оружия.

Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал, было повреждено пассажирское окно автомобиля кандидата в городской совет.

На месте работали сотрудники полиции, которые смогли оперативно выйти на стрелка. Им оказался местный житель 1979 года рождения. Также было установлено, что стрельба по автомобилю пострадавшего велась из пневматической винтовки.

По данному факту в полиции открыли криминальное производство по ч. 2 ст. 157 Уголовного кодекса Украины, санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Черниговской области глава местной ячейки политической партии ОПЗЖ выстрелил в мужчину, который разрушил агитационную палатку.

Также сообщалось, что украинцы обнаружили десятки ошибок на предвыборных билбордах кандидатов от партии "Слуги народа".

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