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16.10.20 11:00 Пресс-конференция: "Электоральные ориентации населения Одесской области и города Одессы"

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  • В Одессе задержали главу избирательного участка, которая хотела купить голоса избирателей на 43 тыс. долларов
16 октября 2020, пятница, 09:41 167
Выборы 2020-10-16T11:00:03+03:00
Українські Новини
В Одессе задержали главу избирательного участка, которая хотела купить голоса избирателей на 43 тыс. долларов

В Одессе задержали главу избирательного участка, которая хотела купить голоса избирателей на 43 тыс. долларов

Константин Долгий
Одесса, Задержание, Одесская область, Местные выборы, Местные выборы-2020, покупка голосов
Чемодан с долларами. Фото: pixabay.com
Чемодан с долларами. Фото: pixabay.com

В то время как Национальная полиция открыла еще 13 уголовных дел за нарушение избирательного законодательства, в Одессе работники прокуратуры вместе с полицейскими задержали главу одного из избирательных участков и ее сообщника за покупку голосов.

Как передают Українські Новини, об этом сообщила пресс-служба офиса Одесской областной прокуратуры.

Задержание произошло в четверг, 15 октября, во время получения главой комиссии и ее помощником средств на сумму 43,5 тыс. долларов. Эти деньги должны были использоваться при покупке голосов избирателей.

"Установлено, что злоумышленники организовали группу в количестве 1000 человек, которым пообещали вознаграждение за голосование во время проведения местных выборов в пользу кандидатов одной из политических партий", — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанные обещали за каждый голос от 1 000 до 1 200 гривен.

Проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к нарушению избирательного законодательства.

Как сообщали Українські Новини, ранее стало известно, что свои кандидатуры на должность городского головы Одессы подали 29 человек, среди которых есть хирург, безработный и блогер.

Также сообщалось, что две недели назад Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатов-однофамильцев на выборах мэра Одессы.

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