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14 октября 2020, среда, 21:44 741
Происшествия 2020-10-14T22:13:37+03:00
Українські Новини
В Черниговской области атака на агитпалатку ОПЗЖ закончилась стрельбой

В Черниговской области атака на агитпалатку ОПЗЖ закончилась стрельбой

Константин Долгий
Стрельба, Черниговская область, Происшествия, Местные выборы, Национальная полиция Украины, ОПЗЖ, Местные выборы-2020
Фото с места происшествия. Фото: пресс-служба ГУ НПУ в Черниговской области
Фото с места происшествия. Фото: пресс-служба ГУ НПУ в Черниговской области

В то время как в центре Киева группа иностранцев устроила перестрелку, в Бобровице Черниговской области агитационная палатка партии ОПЗЖ стала причиной конфликта между мужчинам, который закончился стрельбой.

Как передают Українські Новини, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции Украины в Черниговской области.

Инцидент произошел в среду, 14 октября, в центре города вблизи установленной палатки от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Как рассказали в полиции, местный житель 1981 года рождения обратился к находящейся в палатке женщине  с незаконным требованием убрать палатку, поскольку он не согласен с политическими взгядами ОПЗЖ. Она растерялась и позвала на место руководителя партийной ячейки.

Прибыв на место между мужчинами завязался конфликт, в результате чего нападавший попытался убрать палатку и испортил ее. Завязалась драка. Представитель партии достал травматический пистолет и обороняясь выстрелил оппоненту в плечо.

В отношении руководителя партийной ячейки открыли уголовное производство по ст. 125 УК Украины "Умышленно легкое телесное повреждение". Кроме того, сотрудники полиции составили административный протокол в отношении мужчины, который испорти агитационную палатку.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Киеве неизвестный напал на волонтера партии УДАР и ударил его ножом, в результате чего пострадавший в критическом состоянии находится в реанимации.

Также сообщалось, что по состоянию на 10 октября, полиция открыла 273 уголовных производств за нарушение избирательного процесса и законодательства.

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