В Киевской области за день коронавирус обнаружили у 24 детей

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 14 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 228 человек до 11 978, умерших - на 5 до 257.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"Официально подтверждено уже 11 978 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 1 033 детей и у 1 259 медицинских работников. За сутки подтверждено 228 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), из них у 24 детей в возрасте от 1 до 17 лет и у 204 взрослых", - сказано в нем.

39 заболевших были госпитализированы, остальные 189 находятся на амбулаторном лечении.

За весь период пандемии на стационарном лечении находились 1 491 больной, остальные 10 487 - дома под наблюдением.

За сутки 47 человек были выписаны, в том числе 4 ребенка.

Всего выздоровели 6 914 человек, включая 573 детей.

"За период эпидемии в Киевской области умерли 257 больных с подтвержденным COVID-19. За сутки поступили сообщения о пяти летальных случаях у больных с подтвержденным COVID-19. Умерли два мужчины 29 лет и 67 лет, а также три женщины 78, 80 и 83 лет", - сказано в сообщении.

14 октября в Киевский областной лабораторный центр поступило 111 сообщений о подозрении на COVID-19, всего - 15 600.

Установлено медицинское наблюдение за 27 542 контактными лицами.

Как сообщали Українськi Новини, 13 октября количество заболевших коронавирусом в Киевской области увеличилось на 225 человек, умерших - на 8.

Тем временем в Украине снова более пяти тысяч новых больных COVID за сутки.

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