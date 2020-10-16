Минфин не знает, сколько НАБУ перечислило в бюджет от своей деятельности

Пока даже уменьшенный план доходов госбюджета за январь-сентябрь не выполнен на 10 млрд гривен, Министерство финансов не знает, сколько поступило в государственный бюджет средств в текущем году от деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом Українським Новинам сообщили в Минфине.

"Сообщаем, что бюджетной классификацией, утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 14.01.2011 № 11, не определен отдельный код для зачисления поступлений в государственный бюджет от деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины", - сообщили в министерстве.

Кроме того, с целью предоставления исчерпывающей информации о поступлениях в государственный бюджет от деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины, в пресс-службе посоветовали обратиться также в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Как сообщали Українські Новини, депутаты Рады подали 2,5 тыс. поправок к проекту госбюджета-2021.

Также даже после уменьшения плана в 24 раза госбюджет-2019 не получил 150 млн гривен от приватизации госимущества.

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