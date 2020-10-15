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15 октября 2020, четверг, 11:28 324
Экономика 2020-10-15T13:00:03+03:00
Українські Новини
Даже уменьшенный план доходов госбюджета за январь-сентябрь не выполнен на 10 млрд гривен

Даже уменьшенный план доходов госбюджета за январь-сентябрь не выполнен на 10 млрд гривен

Елена Новикова
Госбюджет, доходы госбюджета, Госбюджет-2020, План доходов
Деньги. Фото: hvylya.org
Деньги. Фото: hvylya.org

План доходов государственного бюджета за январь-сентябрь не выполнен на 10 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты, передают Українськi Новини.

"После внесения многочисленных изменений в закон о госбюджете-2020 план доходов на год как в целом, так и общий фонд в частности уменьшили на 116,8 млрд гривен. Согласно этим изменениям были скорректированы определенные в помесячной росписи доходов общего фонда плановые показатели. Но даже уменьшенный после корректировок план доходов общего фонда на январь-сентябрь не выполнен на 10 млрд гривен, или 1,5%", - отметил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

По его словам, не выполнен план по: налогу на добавленную стоимость (НДС) с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров - на 33,5 млрд гривен, или 15,1%; рентной платы за пользование недрами - на 4,6 млрд гривен, или 20,5%, по поступлениям от арендной платы за пользование целостным имущественным комплексом и другим госимуществом - на 2 млрд гривен, или 67,3%.

Председатель Счетной палаты также подчеркнул, что от заимствований в общий фонд поступило на 113,4 млрд гривен, или 21,8%, меньше плана отчетного периода.

"В частности, от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) поступило на 45,6 млрд гривен, или 16,8%, меньше плана; от поступлений из внешних источников - на 67,8 млрд гривен меньше, или 27,4%", - добавил Валерий Пацкан.

Как сообщали Українські Новини, депутаты Рады подали 2,5 тыс. поправок к проекту госбюджета-2021.

Также даже после уменьшения плана в 24 раза госбюджет-2019 не получил 150 млн гривен от приватизации госимущества.

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