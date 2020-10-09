Даже после уменьшения плана в 24 раза госбюджет-2019 не получил 150 млн гривен от приватизации госимущества

В начале года Кабмин утвердил перечень не подлежащих к приватизации стратегических предприятий, а в 2019 Государственный бюджет не получил 150 млн гривен от приватизации государственного имущества в 2019 году даже после уменьшения плана в 24 раза.

Об этом говорится в сообщении Счетной палаты, передают Українські Новини.

Вследствие невыполнения Фондом государственного имущества Украины на конец 2019 плановых поступлений от приватизации правительство уменьшило плановые показатели более чем 24 раза - с 17,1 млрд гривен до 0,7 млрд гривен, но даже такой план фонд не выполнил на 150 млн гривен.

Аудит показал, что продажа объектов большой приватизации в прошлом году не состоялась.

От продажи объектов малой приватизации поступило 660 млн гривен (с учетом налогов).

На 250 объектов малой приватизации из 373 проданных цену пришлось снижать, поэтому доход составил 220 млн гривен при стартовой цене лотов 245 млн гривен.

От аренды государственного имущества в 2019 году перечислено в бюджет почти 1,56 млрд гривен при плане 1,2 млрд гривен.

В то же время фонд не в полной мере контролировал использование государственного имущества, переданного в аренду, выполнение договоров аренды и соответствующие поступления в госбюджет.

Задолженность арендаторов на конец отчетного года составила 174 млн гривен, что на 32 млн гривен больше аналогичного показателя 2018 года.

Кроме того, от управления корпоративными правами государства, которое осуществляет фонд, в госбюджет от уплаты дивидендов поступило 840 млн гривен.

Это почти 132% плана на год, но в 2 раза меньше, чем в 2018 году, когда бюджет получил 1,65 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, внесенный в Раду проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает поступление 5 млрд гривен от приватизации.

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