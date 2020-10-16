В Николаевском городском совете депутаты массово ушли на больничный из-за COVID-19

В то время как за минувшие сутки в Украине выявили новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом, в Николаеве трое депутатов городского совета ушли на больничный из-за диагноза COVID-19.

Как пишет Depo.Николаев, соответствующее заявление сделал мэр Николаева Олександр Сенкевич.

По словам городского головы, у него есть информация о том, что трое депутатов заразились коронавирусом нового типа, из-за чего не смогли принять участие в сессии городского совета.

Сенкевич также добавил, что отсутствие депутатов стало причиной отсутствия кворума. По этой причине мэру пришлось прервать сессию и объявить перерыв.

Согласно данным Министерства здравоохранения, с начала пандемии коронавируса в Николаевской области выявлено 5 336 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, на прошлой неделе в Николаевской области заражение коронавирусом среди учеников и преподавателей выявили одновременно в 11 учебных заведениях.

Также сообщалось, что заболевание COVID-19 стало причиной смерти иерея Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ МП.

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