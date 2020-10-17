За маски на подбородках будут наказывать по-новому: в Кабмине назвали штрафы

В то время, как Ляшко заявил, что от ношения маски здоровье не ухудшится, Кабинет Министров направил в Верховную Раду два законопроекта, которые введут ответственность за неправильное ношение масок для простых украинцев и для предприятий.

Об этом пишет Obozrevatel.



Новый законопроект должен обязать не просто надевать медицинские средства защиты, но и делать это правильно.



"Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно – влечет наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан", – говорится в законопроекте.



Если раньше за отсутствие масок могли оштрафовать на 17 тыс. гривен, то сейчас штраф будет неприятным, но посильным для любого работающего украинца. Так, если, к примеру, прийти в торговый центр и надеть маску на подбородок, оштрафовать могут на 170 гривен. А если нарушить правила повторно, штраф составит уже 255 гривен.



"Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие – по сути идет даже немного уменьшение штрафов, чем сейчас предусмотрено общими правилами карантина", – презентовал законопроект министр юстиции Денис Малюська.



Юрист Александр Плахотник объяснил, что это административное нарушение, выписать протокол и наложить штраф может сотрудник полиции.

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде сразу два связанных между собой законопроекта. Первый – о наказании физических лиц (№3891), а второй – для юридических (№3890).

Сообщается, что наказывать будут тех, кто впустит в общественный транспорт, торговые центры и любые другие заведения посетителей, у которых маски надеты на подбородок. Им придется заплатить штраф в размере от 3400 до 5100 гривен.



Александр Плахотник добавляет: штрафовать могут даже "за непринятие мер", то есть, если человек зайдет в помещение в маске, а потом снимет ее, при этом никто не сделает ему замечание, не попросит надеть маску либо покинуть помещение, то и за такое бездействие предприятие может быть оштрафовано.



Как сообщали Українські Новини, в Киеве за неделю составили более полусотни протоколов за нарушение карантина заведениями.

Кроме того, ученые назвали условие, при котором тканевые маски защищают от коронавируса.

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