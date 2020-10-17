За маски на підборіддях каратимуть по-новому: в Кабміні назвали штрафи

той час, як Віктор Ляшко заявив, що від носіння маски здоров'я не погіршиться . Кабінет Міністрів направив до Верховної Ради два законопроєкти, які введуть відповідальність за неправильне носіння масок для простих українців і для підприємств у

Про це пише Obozrevatel.



Новий законопроєкт має зобов'язати не просто надягати медичні засоби захисту, але і робити це правильно.



"Перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, в тому числі виготовлених самостійно - тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - йдеться в законопроєкті.



Якщо раніше за відсутність масок могли оштрафувати на 17 тис. гривень, то зараз штраф буде неприємним, але посильним для будь-якого працюючого українця. Так, якщо, наприклад, прийти в торговий центр і надіти маску на підборіддя, оштрафувати можуть на 170 гривень. А якщо порушити правила повторно, штраф становитиме вже 255 гривень.



"Для фізичних осіб штрафи порівняно невеликі - по суті йде навіть трохи зменшення штрафів, ніж зараз передбачено загальними правилами карантину", - презентував законопроєкт міністр юстиції Денис Малюська.



Юрист Олександр Плахотник пояснив, що це адміністративне порушення, виписати протокол і накласти штраф може співробітник поліції.

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді відразу два пов'язаних між собою законопроєкти. Перший - про покарання фізичних осіб (№3891), а другий - для юридичних (№3890).

Повідомляється, що карати будуть тих, хто впустить в громадський транспорт, торгові центри і будь-які інші заклади відвідувачів, у яких маски надіті на підборіддя. Їм доведеться заплатити штраф у розмірі від 3400 до 5100 гривень.



Олександр Плахотник додає: штрафувати можуть навіть "за невжиття заходів", тобто, якщо людина зайде в приміщення в масці, а потім зніме її, при цьому ніхто не зробить йому зауваження, не попросить надіти маску або залишити приміщення, то і за таку бездіяльність підприємство може бути оштрафовано.



Як повідомляли Українські Новини, в Києві за тиждень склали понад півсотні протоколів за порушення карантину закладами.

Крім того, вчені назвали умову, за якої тканинні маски захищають від коронавірусу .

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