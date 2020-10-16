Ляшко заявил, что от ношения маски здоровье не ухудшится

Ранее ученые назвали условие, при котором тканевые маски защищают от коронавируса, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что ношение медицинской маски не имеет негативного влияния на здоровье.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Медицинские маски не ограничивают попадание кислорода в организм человека. Ношения маски не имеет негативных последствий для здоровья человека. Во всем мире медицинские маски используются медработниками в течении длительного времени", - заявил Ляшко.

По его словам, ощущения удушья во время ношения маски является субъективным, поскольку, согласно исследованиям, насыщение крови кислородом при этом не изменяется по сравнению с нормальным уровнем.

Замминистра также призвал украинцев использовать маски для сдерживания распространения коронавируса.

Как сообщали Українські новини, в Европейском Союзе заявили о готовности помочь Украине с получением вакцины от коронавируса.

Также ученые выявили новые сроки жизни коронавируса на коже человека.

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