Ученые назвали условие, при котором тканевые маски защищают от коронавируса

Вслед за информацией о том, что ученые выяснили, передается ли коронавирус через дверные ручки и выключатели, также стало известно, при каком условии тканевые маски защищают от заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Medicalxpress.

Ученые из Университета Нового Южного Уэльса (Сидней, Австралия) опубликовали результаты исследования, согласно которому тканевые маски действительно защищают от заражения коронавирусной инфекцией, но только в том случае, если их ежедневно стирать при высоких температурах.

"В отличие от хирургических масок, которые утилизируются после использования, тканевые маски используются повторно. Хотя может возникнуть соблазн использовать одну и ту же маску несколько дней подряд или быстро помыть или протереть вручную, наши исследования показывают, что это увеличивает риск заражения", – говорит профессор Райна Макинтайр, проводившая исследование.

Макинтайр рассказала, как правильно стирать тканевые маски.

"ВОЗ рекомендует машинную стирку масок с горячей водой с температурой 60 градусов Цельсия и стиральным порошком, и результаты нашего анализа подтверждают эту рекомендацию", – объясняет Макинтайр.

Основываясь на прошлых исследованиях, а также опыте предыдущих лет, ученые пришли к выводу, что если тканевые маски стирать в больничной прачечной, они столь же эффективны, как и хирургические маски.

"Согласно анализу, стирка масок вручную не обеспечила должной защиты. Медицинские работники, стирающие маски вручную, имели вдвое больший риск заражения по сравнению с теми, кто пользовался услугами больничной прачечной", – передает Medicalxpress.

Издание Medicalxpress подчеркивает, что исследователи не тестировали тканевые маски на SARS-CoV-2 – вместо этого они включили в свой анализ распространенные респираторные патогены, такие как грипп, риновирусы и сезонные коронавирусы.

Макинтайр также заявила, что COVID-19 остается малоизученным и опасным вирусом, поэтому рекомендуется ежедневно стирать тканевые маски и внимательно следить за соблюдением карантинных мер.

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