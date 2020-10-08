Ученые отметили важность правильной гигиены рук, выявив новые сроки жизни коронавируса на коже и слизистой

В то время как американские специалисты из Университета Аризоны выявили полезное свойство коронавируса нового типа, группа ученых заявила о новых сроках жизни вируса на коже и слизистых человека.

Как передают Українські Новини, текст с комментариями к соответствующему исследования опубликован в журнале Clinical Infectious Diseases.

По словам автором исследования, точная стабильность коронавируса на коже человека продолжает оставаться неизвестной. Тем не менее специалисты провели изучение данного вопроса с помощью моделирования и пришли к выводу, что срок жизни коронавируса SARS-CoV-2 в несколько раз больше, чем предполагалось ранее.

В ходе исследования ученые сравни срок жизни вирусов SARS-CoV-2 и гриппа А (IAV). Выяснилось, что оба вируса обладают низкой жизнеспособностью на поверхности кожи, чем на других поверхностях, например, пластике или стекле.

Однако, отмечают специалисты, время для прекращения активности коронавируса оказался слишком большим. Так, для деактивации SARS-CoV-2 потребовалось от 7,96 до 10,2 часов (среднее значение 9,04 часа). Отмечается, что вирус гриппа А продержался чуть меньше 2 часов.

Что касается слизистой оболочки, то в ней коронавирус продолжал сохранять активность на протяжении 10,22-12,00 часов (среднее значение 11,09 часа) против 1,69 часа (1,57–1,81 часа) у IAV.

Специалисты обращают внимание, что при использовании этанола (этиловый спирт) в обоих случаях SARS-CoV-2 и IAV потребовалось около 15 секунд для деактивации.

Исходя из полученных данных ученые сделали вывод, что новые, более долгие, сроки активности коронавируса SARS-CoV-2 требуют от людей более ответственно относится к гигиене рук, что поможет снизить распространение пандемии.

Как сообщали Українські Новини, специалисты из Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) установили, что частицы коронавируса SARS-CoV-2 способны находится в воздухе значительно дольше, чем считалось ранее.

Также сообщалось, что ученые из турецкого Университета Мерсина заявили о негативном влиянии коронавируса на выработку тестостерона у мужчин, что снижает сексуальное влечение и подрывает иммунитет.

Кроме того, в Великобритании группа людей, которые переболели COVID-19, опубликовала полный список симптомов заражения коронавирусом.

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