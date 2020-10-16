підписатися на розсилку
28.05 28.5
32.85 33.45
˟
16 жовтня 2020, пʼятниця, 10:36 6
Суспільство 2020-10-16T11:45:03+03:00
Українські Новини
Ляшко заявив, що від носіння маски здоров'я не погіршиться

Ляшко заявив, що від носіння маски здоров'я не погіршиться

Ольга Фандорина
Маска, Віктор Ляшко, Коронавірус, медична маска, захист від коронавірусу
Медична маска. Фото: pixabay
Медична маска. Фото: pixabay

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляє, що носіння медичної маски не має негативного впливу на здоров'я.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Медичні маски не обмежують потрапляння кисню в організм людини. Носіння маски не має негативних наслідків для здоров'я людини. У всьому світі медичні маски використовуються медпрацівниками протягом тривалого часу", - заявив Ляшко.

За його словами, відчуття задухи під час носіння маски є суб'єктивним, оскільки, згідно з дослідженнями, насичення крові киснем при цьому не змінюється в порівнянні з нормальним рівнем.

Заступник міністра також закликав українців використовувати маски для стримування поширення коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, в Європейському союзі заявили про готовність допомогти Україні з отримання вакцини від COVID-19

Також група вчених заявила про нові терміни життя вірусу на шкірі та слизових людини. Час для припинення активності коронавірусу виявився занадто великим.

Більше новин про: Маска Віктор Ляшко Коронавірус медична маска захист від коронавірусу

Симптомів досить. У МОЗ заявили про необов'язковіс...
В Амстердамі чоловік покусав і побив водія автобус...
Вчені показали, які помилки ми робимо при носінні ...
У світі кожні 16 секунд від коронавірусу помирає л...
Зеленський озвучив три останні запитання опитування 25 жовтня
За добу коронавірус підтвердили у майже шести тисяч українців. Летальних випадків збільшилося на на 45,2%
Новини
Змагання зі сноуборду. Фото: СР
У неділю, 18 жовтня, у Солом'янському парку стартує сноуборд-олімпіада 12:49 Фото
У Київській області два райони обмежать торгівлю через "червону зону" епідбезпеки 12:30
В Івано-Франківську продовжить працювати громадський транспорт, ТРЦ і дитсадки, незважаючи на "червону зону" 12:25
"ЗА МАЙБУТНЄ" заявляє про повернення політичних репресій часів Януковича 12:06
Цього разу все відчувалося на 3-4 з 10, – депутат Зінкевич змогла вдруге подолати COVID-19 12:03
більше новин
"ЗА МАЙБУТНЄ" заявляє про повернення політичних репресій часів Януковича 12:06
Кандидат від "Батьківщини" Шлапак заявила про масове звільнення медичних працівників в Україні 15:58
Подільсько-Воскресенський міст опустять на постійні опори вже наприкінці жовтня, - мер Кличко 14:54
Мені здається, що Пальчевський є не агентом, а чинним офіцером спецслужб РФ, — Гордон 18:57
"За Майбутнє" вимагає повернути херсонцям пляж "Лілея" 11:41
більше новин
7 000 медичних працівників звільнилися в Києві за минулі півроку, - Рубан 19:28
Дайте відповідь на питання Зеленського онлайн, не чекаючи виборів 07:05
Байден визначив пріоритети щодо допомоги Україні в разі перемоги на президентських виборах у США 09:26
За минулу добу бойовики відкривали вогонь поблизу Авдіївки, Водяного та Новомихайлівки 10:23
Українці знайшли багато помилок на передвиборних білбордах кандидатів від "Слуги народу" 22:30
більше новин
Венедіктова з'їхала з держдачі в "Пущі-Водиці"
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok