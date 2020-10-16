Ляшко заявив, що від носіння маски здоров'я не погіршиться

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляє, що носіння медичної маски не має негативного впливу на здоров'я.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Медичні маски не обмежують потрапляння кисню в організм людини. Носіння маски не має негативних наслідків для здоров'я людини. У всьому світі медичні маски використовуються медпрацівниками протягом тривалого часу", - заявив Ляшко.

За його словами, відчуття задухи під час носіння маски є суб'єктивним, оскільки, згідно з дослідженнями, насичення крові киснем при цьому не змінюється в порівнянні з нормальним рівнем.

Заступник міністра також закликав українців використовувати маски для стримування поширення коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, в Європейському союзі заявили про готовність допомогти Україні з отримання вакцини від COVID-19.

Також група вчених заявила про нові терміни життя вірусу на шкірі та слизових людини. Час для припинення активності коронавірусу виявився занадто великим.

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