В Одессе с выборов сняли клонов Филимонова, Зеленского и Саакашвили

Пока Кабмин утвердил "коронавирусные" правила на местных выборах, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменила регистрацию кандидатов-однофамильцев в мэры Одессы.

Об этом говорится сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

Отмечается, что в ЦИК поступила жалоба Одесской областной организации политической партии "Слуг народа", субъектом обжалования в которой определена Одесская городская территориальная избирательная комиссия.

"В ней субъект обращения просил признать противоправной бездеятельность этой комиссии относительно неосуществления надлежащей проверки представленных документов и несообщения об имеющихся недостатках в представленных в этой избирательной комиссии документах для регистрации кандидатов на должность городского головы Филимонова В.В., Филимонова А.А., Зеленского В.С., Зеленского О.В., Филимонова О., Саакашвили М.В., Филимонова О.В., выдвинутых соответственно Одесскими городскими организациями политических партий "Наша Земля", "Студенческая партия Украины", "Цыганская партия Украины","Молодежь к власти","Зеленые","Блок Саакашвили" и областной организацией политической партии "Стабильность и справедливость" в Одесской области, и в связи с этим отменить соответствующие постановления", - говорится в сообщении.

По результатам обработки материалов жалобы комиссия, в частности, установила отсутствие в документах для регистрации указанных кандидатов документов о внесении денежного залога указанными местными организациями политических партий, выдвинувших кандидатов на должность городского головы.

Кроме того, исследованные ЦИК обстоятельства в своей совокупности могут свидетельствовать о сознательном введении избирателей в заблуждение, а следовательно, препятствовании свободному формированию их воли, являются посягательством на гарантированные Конституцией права граждан.

Отмечается, что подача отдельных документов указанными организациями партий для регистрации кандидатами на должность городского головы может свидетельствовать о намерении ввести избирателей в заблуждение, препятствовать свободному осуществлению гражданами своего избирательного права и препятствовать деятельности другого субъекта избирательного процесса.

"Следовательно, комиссия отменила соответствующие постановления Одесской городской территориальной избирательной комиссии (ТИК) о регистрации кандидатов на должность городского головы, выдвинутых указанными местными организациями политических партий. А также обязала эту избирательную комиссию до 21:00 3 октября 2020 года повторно рассмотреть соответствующие документы, представленные для регистрации кандидатов на должность городского головы этими местными организациями политических партий", - говорится в сообщении.

Кроме того, ЦИК обратилась в Национальную полицию для проведения проверки обстоятельств, изложенных в постановлении ЦИКа, и принятия соответствующих мер реагирования в случае наличия оснований.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада отменила предоставление справки о несудимости кандидатами на местных выборах, которые состояться 25 октября.

Тем временем избирательная кампания по очередным и первым выборам депутатов местных советов, сельских, поселковых и городских председателей стартовала 5 сентября.

Всего было зарегистрировано 29 кандидатов на выборы мэра Одессы.

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