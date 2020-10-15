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15 октября 2020, четверг, 12:54 381
Медицина 2020-10-15T13:00:01+03:00
Українські Новини
В Украине снижается количество госпитализированных из-за COVID-19

В Украине снижается количество госпитализированных из-за COVID-19

Елена Новикова
Госпитализация, Коронавирус, коронавирус в Украине, Распространение коронавируса, заражение коронавирусом
Больница. Фото: Facebook/Минздрав
Больница. Фото: Facebook/Минздрав

14 октября было госпитализировано 679 больных коронавирусной инфекцией. Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Было госпитализировано 679 человек", - сказал он.

По словам Степанова, по состоянию на утро 15 октября пациентами с подтвержденным COVID-19 и с подозрениями на него занято 20 475 коек в больницах.

Среди 5 062 человек, у которых 14 октября была подтверждена коронавирусная инфекция, 275 детей и 199 медработников.

Всего с начала эпидемии заболели 17 436 детей и 18 607 медработников.

Как сообщали Українськi Новини, 12 октября было госпитализировано 865 больных коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось о том, что 14 октября было проведено 30 334 исследования на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и 8 127 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что почти 90% людей, умирающих от коронавируса, имеют сопутствующие болезни.

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