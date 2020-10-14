Глава Минздрава рассказал, сколько будет стоить вакцина от коронавируса

Пока в Украине ежедневно фиксируют по 5 тысяч новых случаев коронавируса, вакцины от COVID-19 все еще нет, но не исключено, что она появится в скором времени. О том, сколько она будет стоить, рассказал в эфире "Украина 24" Министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас на сегодняшний день конечная цена не сформирована. Есть цены, по крайней мере та информация, которую нам предоставили компании производителей вакцин, которые проводят третью фазу. Предварительная цена, которую они давали, это 37 долларов", - заявил Степанов.

Ориентировочную цену назвали компании из Китая И США. Однако это приблизительная цена, которую сформировали на основе затрат этих компаний. Не исключено, что в конечном итоге цену существенно снизят.

Как сообщали Українські Новини, кардиохирург Борис Тодуров заявил, что в Украину массово завозят и используют российскую вакцину от коронавируса.

Пока же Всемирный банк (ВБ) одобрил финансирование на сумму в 12 млрд долларов, которая будет направлена на помощь развивающимся странам планеты в покупке и распространении вакцин от коронавируса.

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