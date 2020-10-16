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  • Показывает результат за 5 минут. В Великобритании разработали самый быстрый тест на коронавирус
16 октября 2020, пятница, 08:28 302
Наука 2020-10-16T11:00:04+03:00
Українські Новини
Показывает результат за 5 минут. В Великобритании разработали самый быстрый тест на коронавирус

Показывает результат за 5 минут. В Великобритании разработали самый быстрый тест на коронавирус

Анна Рудык
Коронавирус, Эпидемия коронавируса, Пандемия коронавируса, Тест на коронавирус
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В то время, как кардиохирург Борис Тодуров заявил, что в Украину массово завозят и используют российскую вакцину, в Великобритании исследователи Оксфордского университета разработали быстрый тест на коронавирус, который демонстрирует результат менее чем за пять минут. Об этом говорится в научном исследовании "Выявление и идентификация вирусов", опубликованном на сервере препринтов MedRxiv, передает Громадське.

Так, сообщается, что работает тест следующим образом: в мазках пациентов не ищут геном коронавируса, как делают в стандартных тестах, а "подсвечивают" вирусные частицы короткими флуоресцентными цепочками ДНК, после чего с помощью микроскопа делают изображение образца, на которых можно увидеть сотни меченых вирусов, если, конечно, коронавирус в образце есть.

Ученые отмечают, что "быстрый и экономически выгодный тест" способен выявить коронавирус и отличить его от других вирусов с высокой точностью. Авторы исследования планируют до конца года зарегистрировать свое изобретение, в 2021 году начнут массовое производство тестов и рассчитывают, что в течение полугода получат разрешение на их использование.

Исследователи считают, что их экспресс-тест поможет тестировать большее количество людей по сравнению с существующими ПЦР-тестами, а еще давать точный результат.

Как сообщали Українські Новини, Франция вводит комендантский час из-за COVID-19.

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