СБУ задержала участника "Исламского государства" в Одессе

В то время как Украина экстрадировала одного из лидеров международной террористической организации "Исламского государства" (ИГ) в Грузию, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Одессе одного из участников ИГ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Служба безопасности Украины задержала в Одессе участника международной террористической организации "Исламское государство", который согласно учетам Генерального секретариата Интерпола, находился в международном розыске. Оперативники спецслужбы получили информацию, что на территорию нашего государства нелегально прибыл гражданин одной из стран Центральной Азии, который причастен к терроризму. Установлено, что ранее иностранец прошел подготовку в лагерях террористов на Ближнем Востоке", — говорится в нем.

В Украине злоумышленник планировал организовать транзитную переправку боевиков из разных стран в ряды "Исламского государства".

Во время спецоперации сотрудники СБУ задержали иностранца в Одессе.

Как сообщали Українськi Новини, 9 сентября оперативники СБУ задержали правую руку полевого командира одного из подразделений террористической группировки "Исламское государство".

Также сообщалось, что в марте 2020 года в столице СБУ задержала беглого бойца "Исламского государства", который прятался от уголовное ответственности на территории Украины.

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