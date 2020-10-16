подписаться на рассылку
28.05 28.5
32.85 33.45
˟
ONLINE
16.10.20 11:00 Пресс-конференция: "Электоральные ориентации населения Одесской области и города Одессы"

16 октября 2020, пятница, 08:33 322
Силовые структуры 2020-10-16T11:00:04+03:00
Українські Новини
СБУ задержала участника "Исламского государства" в Одессе

СБУ задержала участника "Исламского государства" в Одессе

Константин Долгий
Одесса, СБУ, Задержание СБУ, Одесская область, ИГИЛ, Исламское государство, Служба безопасности Украины
Служба безопасности Украины. Фото: espreso.tv
Служба безопасности Украины. Фото: espreso.tv

В то время как Украина экстрадировала одного из лидеров международной террористической организации "Исламского государства" (ИГ) в Грузию, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Одессе одного из участников ИГ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Служба безопасности Украины задержала в Одессе участника международной террористической организации "Исламское государство", который согласно учетам Генерального секретариата Интерпола, находился в международном розыске. Оперативники спецслужбы получили информацию, что на территорию нашего государства нелегально прибыл гражданин одной из стран Центральной Азии, который причастен к терроризму. Установлено, что ранее иностранец прошел подготовку в лагерях террористов на Ближнем Востоке", — говорится в нем.

В Украине злоумышленник планировал организовать транзитную переправку боевиков из разных стран в ряды "Исламского государства".

Во время спецоперации сотрудники СБУ задержали иностранца в Одессе.

Как сообщали Українськi Новини, 9 сентября оперативники СБУ задержали правую руку полевого командира одного из подразделений террористической группировки "Исламское государство".

Также сообщалось, что в марте 2020 года в столице СБУ задержала беглого бойца "Исламского государства", который прятался от уголовное ответственности на территории Украины.

Больше новостей о: Одесса СБУ Задержание СБУ Одесская область ИГИЛ Исламское государство Служба безопасности Украины

Скорик вызвал Труханова на публичные теледебаты...
Одесские пограничники нашли подводный "спиртопрово...
СБУ блокировала деятельность нескольких сетей прор...
Зеленский дополнил структуру СБУ департаментом вое...
Зеленский озвучил оставшиеся три вопроса опроса 25 октября
Новый рекорд. За сутки коронавирус подтвердили почти у шести тысяч украинцев
Новости
Минфин не знает, сколько НАБУ перечислило в бюджет от своей деятельности 11:06
Кандидату в головы Борщаговской ОТГ Кудрику нарисовали рейтинг больше, чем у Трампа, - эксперт 11:05
Опрос Зеленского оплатят меценаты, - Кравчук 11:05
В Николаевском городском совете депутаты массово ушли на больничный из-за COVID-19 10:59
Кто первым в Украине получит вакцину от коронавируса. В Минздраве назвали категории украинцев 10:51
больше новостей
Цены на газ и отопление пересчитают. Сколько придется заплатить этой зимой 05:30
Налоги на недвижимость в 2021 году повысятся: сколько придется заплатить за квартиру и машину 05:30
Wizz Air отменяет рейсы из Украины. Куда нельзя будет полететь с ноября 21:30
Главнокомандующий ВСУ Хомчак женился на главе Черниговской ОГА, обещавшей прострелить соратникам ноги 21:54
В Пенсионном фонде утвердили показатель средней зарплаты для расчета пенсионных выплат 23:08
больше новостей
Глава "Слуги народа" Арахамия хочет сократить численность армии 16:49
Председатель НАПК Новиков за сентябрь заработал 146 тыс. гривен 08:20
7 000 медицинских работников уволились в Киеве за прошедшие полгода, — Рубан 19:28
Цены на газ и отопление пересчитают. Сколько придется заплатить этой зимой 05:30
Больше половины украинцев готовы защищать свою страну с оружием в руках 18:22
больше новостей
Венедиктова съехала с госдачи в "Пуще-Водице"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok