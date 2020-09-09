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09 сентября 2020, среда, 19:12 3148
Силовые структуры 2020-09-09T19:30:09+03:00
Українські Новини
Правую руку лидера "Исламского государства" задержали сегодня в Киеве, — СБУ

Правую руку лидера "Исламского государства" задержали сегодня в Киеве, — СБУ

Константин Долгий
Киев, Задержание СБУ, ИГИЛ, Служба безопасности Украины
Террорист ИГИЛ задержан сотрудниками СБУ. Фото: пресс-центр СБУ
Террорист ИГИЛ задержан сотрудниками СБУ. Фото: пресс-центр СБУ

В то время как на Майдане Независимости задержали мужчину с военным билетом самопровозглашенной ДНР, сегодня, 9 сентября, оперативниками Службы безопасности Украины (СБУ) был задержан террорист "Исламского государства" (ИГ).

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, передают Українські Новини.

Известно, что боевик ИГ принимал участие в боевых действиях на территории Сирии и Ирака. Кроме того, задержанный был заместителем известного чеченского радикала Ахмеда Чатаева, который подозревается в организации теракта в Международном аэропорту Ататюрк в Турции в 2016 году.

В 2018 году задержанный прибыл в Украину. Он поселился в Киевской области и организовал преступную группировку, в состав которой вошли выходцы из стран Центральной Азии.

Сейчас задержанный находится под арестом сроком на 40 суток. Проводится процедура экстрадиционной проверки. Кроме того в СБУ проверяют возможную причастность террориста к подготовке терактов на территории Украины.

Как сообщали Українські Новини, в середине августа в Житомире был задержан боевик террористической группировки "Исламское государство".

Кроме того, Служба безопасности раскрыла группу компаний, которые занимались продажей шпионских программ российского производства.

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