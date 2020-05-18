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18 мая 2020, понедельник, 23:51 11
Силовые структуры 2020-05-18T23:55:07+03:00
Українські Новини
Украина экстрадировала в Грузию одного из ключевых лидеров ИГИЛ

Украина экстрадировала в Грузию одного из ключевых лидеров ИГИЛ

Надежда Комендантова
СБУ, Экстрадиция, ИГИЛ, Исламское государство

После того, как СБУ задержала участника ИГИЛа в Киеве, Украина экстрадировала в Грузию одного из участников международной террористической организации "Исламское государство".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Служба безопасности Украины конвоировала и передала правоохранительным органам Грузии одного из членов террористической организации "Исламское государство", - сказано в нем.

Согласно сообщению, гражданин Грузии по прозвищу "Аль Бара Шишани" находился в международном розыске Интерпола.

Злоумышленник входил в руководство организации "Исламское государство".

Летом 2018 года он незаконно прибыл в Украину, использовав поддельный паспорт.

Сотрудники украинской спецслужбы задержали злоумышленника 12 ноября 2019 года в Киеве.

Как сообщали Українськi Новини, в марте Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве одного из участников международной террористической организации "Исламское государство", который находится в международном розыске.


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