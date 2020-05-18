Украина экстрадировала в Грузию одного из ключевых лидеров ИГИЛ

После того, как СБУ задержала участника ИГИЛа в Киеве, Украина экстрадировала в Грузию одного из участников международной террористической организации "Исламское государство". Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини. "Служба безопасности Украины конвоировала и передала правоохранительным органам Грузии одного из членов террористической организации "Исламское государство", - сказано в нем. Согласно сообщению, гражданин Грузии по прозвищу "Аль Бара Шишани" находился в международном розыске Интерпола. Злоумышленник входил в руководство организации "Исламское государство". Летом 2018 года он незаконно прибыл в Украину, использовав поддельный паспорт. Сотрудники украинской спецслужбы задержали злоумышленника 12 ноября 2019 года в Киеве. Как сообщали Українськi Новини, в марте Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве одного из участников международной террористической организации "Исламское государство", который находится в международном розыске.