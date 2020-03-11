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11 марта 2020, среда, 17:55 44
Силовые структуры 2020-03-11T17:55:22+02:00
Українські Новини
СБУ задержала участника ИГИЛа в Киеве

СБУ задержала участника ИГИЛа в Киеве

Елизавета Кесельман
СБУ, Задержание СБУ, ИГИЛ, Исламское государство
СБУ. Фото: ssu.gov.ua
СБУ. Фото: ssu.gov.ua

После того, как 10 марта сотрудники Службы безопасности Украины блокировали механизм незаконного вывоза за границу комплектующих к бронетехнике и военной авиации на сумму более 1 млн долларов, сегодня, СБУ задержали в Киеве одного из участников международной террористической организации "Исламское государство", который находится в международном розыске.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українські Новини.

Согласно полученным спецслужбой данным, иностранец нелегально прибыл в Украину для избежания привлечения к уголовной ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях.

Указано, что он присоединился к одной из этнических группировок, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

В соответствии с постановлением Шевченковского районного суда Киева задержанный находится под стражей.

Отмечается, что начата процедура его экстрадиции.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре 2018 года СБУ заблокировала в Киеве канал сбыта в Украине оружия и боеприпасов, организованного сторонниками  "Исламского государства".

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