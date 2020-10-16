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16 жовтня 2020, пʼятниця, 08:33 8
Силові структури 2020-10-16T11:45:05+03:00
Українські Новини
СБУ затримала учасника "Ісламської держави" в Одесі

СБУ затримала учасника "Ісламської держави" в Одесі

Константин Долгий
СБУ, Ісламська держава, новини Одеси, терорист
Служба безпеки України. Фото: espreso.tv
Служба безпеки України. Фото: espreso.tv

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали в Одесі одного з учасників міжнародної терористичної організації "Ісламської держави" (ІД).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, передають Українські Новини.

"Служба безпеки України затримала в Одесі учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", який згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу, перебував в міжнародному розшуку. Оперативники спецслужби отримали інформацію, що на територію нашої держави нелегально прибув громадянин однієї з країн Центральної Азії, який причетний до тероризму. Встановлено, що раніше іноземець пройшов підготовку в таборах терористів на Близькому Сході", - йдеться в ньому.

В Україні зловмисник планував організувати транзитне перевезення бойовиків з різних країн до лав "Ісламської держави".

Під час спецоперації співробітники СБУ затримали іноземця в Одесі.

Як повідомляли Українськi Новини 9 вересня оперативники СБУ затримали праву руку польового командира одного з підрозділів терористичного угрупування "Ісламська держава".

Також повідомлялося, що в березні 2020 року в столиці СБУ затримала втікача бійця "Ісламської держави", який ховався від кримінальної відповідальність на території України.

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