Франция вводит комендантский час из-за COVID-19

Во Франции с субботы, 17 октября, восстанавливается режим чрезвычайного положения, который действовал в стране с конца марта до середины июля. Об этом сообщает DW.

Так, Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал новые ограничения. По его словам, с 17 октября в Париже, а также в столичном регионе и в ряде других городов вводится комендантский час, который будет действовать с 21:00 по 6:00 в течение четырех недель. Кроме французской столицы, эта мера затронет также такие города как Гренобль, Марсель, Лилль, Лион, Тулузу, Руан, Сент-Этьен и несколько других городов.

Макрон подчеркнул, что для выхода из дома в ночное время должна быть веская причина.

За нарушение комендантского часа грозит штраф в размере 135 евро. Впрочем, поездки внутри Франции не будут облагаться ограничениями.

С начала пандемии во Франции от COVID-19 умерли почти 33 000 человек.

Как сообщали Українські Новини, в октябре во Франции наибольшая заболеваемость с начала пандемии — за сутки почти 27 тыс. случаев.

Ранее в Париже уже усиливали карантин из-за всплеска коронавируса.

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