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16 октября 2020, пятница, 05:15 476
Lifestyle 2020-10-16T08:00:04+03:00
Українські Новини
Трех знаков зодиака ждут хорошие перспективы сегодня, — астролог

Трех знаков зодиака ждут хорошие перспективы сегодня, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, Гороскоп на пятницу
Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay
Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay

В то время, как в четверг Львы, Весы и Стрельцы сталкивались с трудностями, сегодня Овны, Скорпионы и Рыбы смогут добиться успеха в делах. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака в пятницу, 16 октября, расскажут Українські Новини.

Овен

Овнов ждет хороший день для реализации смелых проектов. Также наступит удачное время для карьерного роста. Настраивайтесь на достижение целей, а также постарайтесь быть внимательнее к поступающей информации, ведь возможны неточности и искажения. Кроме того, звезды утврждают, что этот день будет благоприятным для романтических, а встреча с друзьями вечером может принести яркие впечатления.

Скорпион

В пятницу Скорпионы будут полны энергии и сил. У представителей знака появится преимущество перед другими, ведь они смогут проявить себя в выгодном свете. Звезды в этот день не советуют метаться из стороны в сторону, пробуя что-то новое, иначе Скорпионы могут упустить что-то важное. Также это будет хорошее время для решения личных дел, общения в кругу семьи и покупок.

Рыбы

У Рыб наступит благоприятный период для решения важных вопросов. Первая половина пятницы особо благоприятна для проведения финансовых мероприятий, оплаты счетов и возврата долгов. Также звезды уверяют, что представители знака будут в пятницу пребывать в хорошем расположении духа, что позволит принимать правильные решения в нужный момент.

Как сообщали Українські Новини, астролог Павел Глоба рассказал, что ждет всех знаков зодиака в октябре.

Ранее сообщалось о том, какие астрономические явления ожидаются в октябре.

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