Трех знаков зодиака ждут препятствия в делах сегодня, — астролог

В то время, как в среду Тельцы, Раки и Козероги могли добиться успеха в делах, сегодня Львы, Весы и Стрельцы столкнутся с трудностями. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака в четверг, 15 октября, расскажут Українські Новини.

Лев

В этот день не все происходящее будет складываться в пользу Львов. Неловкие моменты и неудобные ситуации разозлят представителей знака, а также заставят паниковать. Звезды советуют быть собраными и спокойно реагировать на происходящее, ведь повлиять или изменить ход текущих событий не получится. Помните, что череда мелких неприятностей скоро закончится.

Весы

Звезды советуют Весам быть максимально собраными в этот день. При принятии решений действуйте осмотрительно, обдумывайте свои действия предварительно, иначе неверные поступки повлекут за собой череду ошибок и просчетов в делах, которые отрицательно скажутся на конечном результате. В общении с окружающими постарайтесь не конфликтовать, а в спорных вопросах не обостряйте ситуацию и займите нейтральную позицию.

Стрелец

У Стрельцов не всегда получится относиться к текущей ситуации рассудительно и реально оценивать обстановку вокруг. Кроме того, звезды советуют в четверг не делиться своими планами с окружающими. А встречи, которые будут вызывать сомнение, лучше отменить или перенести на другой день. Вечер принесет представителям знака новую информацию, над которой стоит задуматься, ведь она может стать полезной в перспективе.

Как сообщали Українські Новини, астролог Павел Глоба рассказал, что ждет всех знаков зодиака в октябре.

Ранее сообщалось о том, какие астрономические явления ожидаются в октябре.

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