Астролог Павел Глоба рассказал, что ждет всех знаков зодиака в октябре

В то время, как последний день сентября принес Овнам, Львам и Девам трудности, октябрь большинству знаков зодиака сулит успех во всех сферах жизни. О том, кто сможет найти вторую половинку, кому ждать повышения на работе, а кто успешно справится со своими страхами и комплексами, рассказал Павел Глоба.

Овен

Овнам стоит начать второй месяц осени с уборки. Это положительно скажется на энергетике дома, самих представителях знака и их близких. Реже будут срываться важные дела и появляться неуверенность. Это поможет бороться со страхами, комплексами и негативными мыслями. Взаимодействовать с людьми будет гораздо проще во второй половине месяца, когда звезды и планеты займут более позитивное положение. Начиная с 16 числа можно будет посвятить себя поискам второй половинки, развлечениям и активному отдыху. Овнам следует стремиться к пребыванию среди людей, уединение точно не пойдет на пользу.

Телец

Тельцам астролог не советует кому-либо рассказывать о своих планах, особенно в первой декаде месяца. Иначе появится риск их срыва, что может принести разочарование. В последние несколько дней месяца стоит опасаться халатности на работе и неосторожности на дороге. С 10 по 25 октября полезными будут командировки и поездки личного характера. Не исключено, что Тельцам придется в этом месяце встретиться с агрессией, импульсивностью и неуступчивостью окружающих людей.

Близнецы

Близнецам в октябре не стоит предавать свои убеждения. Необходимо верить в успех и не оборачиваться назад. Мысли о прошлом могут отпугнуть удачу. Гораздо лучше будет, если представители знака сфокусируются на текущих делах и задачах. Звезды обещают в октябре много интересных событий. Также они помогут Близнецам заглянуть в будущее. В первой половине месяца на работе и в бизнесе может появиться много новых хлопот, понадобятся усидчивость и терпение. Необходимо помнить, что цель в октябре оправдывает далеко не любые средства. Не нужно идти на обман ради собственной выгоды и решения проблем.

Рак

Ракам в октябре удастся воспользоваться своей хитростью для достижения успеха. Главное — не перестараться с этим в отношении коллег. Нужно четко понимать, насколько человек открыт и доверчив. Если это друг или кто-то, кто постоянно протягивает руку помощи, лучше заменить хитрость на более лояльные методы. В любовной сфере будет везти одиноким Ракам, которые занимаются поисками второй половинки. Звезды помогут этим людям встретить любовь и насладиться романтикой. Также в октябре необходимо помнить о родных и близких, помогать им по мере возможности, оказывать психологическую поддержку.

Лев

Львам в октябре звезды подарят особую харизму и обаяние. Это отлично скажется на успехах во всех сферах жизни. Одинокие Львы смогут без труда завести новые отношения, насладиться романтикой, найти родственную душу. Всем, кто уже в отношениях, звезды помогут наладить связь с близкими. В финансовой сфере повезет тем, кто занимает высокие должности и имеет в подчинении много людей. Удача ждет Львов, работающих в сфере услуг. Что касается покупок, то и тут обаяние придет на помощь.

Дева

В начале этого месяца Девам стоит отказаться от дорогостоящих приобретений, потому что велика вероятность, что деньги будут потрачены зря. В любовной сфере октябрь можно назвать временем спокойствия и размеренности. Не ожидается никаких резких изменений, тем более негативных. Всем, кто уже находится в отношениях, улыбнется большая удача. Можно заниматься совместными делами, отправляться в поездки, менять обстановку, переводить отношения на новый уровень. А вот начинать новые отношения будет очень непросто. Придется запастись терпением.

Весы

Весам в начале октября стоит сделать положительной энергетику дома. Это поможет побороть внутренние противоречия и решить психологические проблемы. В первой половине октября Весов ожидают приятные сюрпризы — поступления средств, полезные знакомства, разрешение сложных проблем. Конец октября — время освобождения от всего ненужного. Нужно выбрасывать хлам не только из дома, но и из своей души. Важно победить ревность, чрезмерную гордость, негатив. Необходимо стремиться к гармонии с собой и окружающими. Это верный путь к счастью и позитивному будущему. В конце октября можно начинать новые проекты и дела.

Скорпион

Первая декада месяца обещает быть непростой. Звезды и планеты будут в диссонансе, поэтому Скорпионы могут ощущать вялость, быстро уставать. Также полезным будет общение с приятными и добрыми людьми. Во второй половине месяца Скорпионам следует избегать принятия необдуманных решений. Это может привести к срыву планов, к появлению недоверия со стороны окружающих. Энергетика звезд в последние несколько дней будет прекрасно подходить для смены курса, адаптации к новым условиям. Можно будет совершать переезды, менять работу.

Стрелец

Самой важной сферой жизни в октябре для Стрельцов станет любовь. Чтобы избежать разочарования в людях, нужно будет принимать их такими, какие они есть. В октябре стоит помнить о том, что идеальных людей не бывает. В любых отношениях придется идти на компромиссы и меняться самим, подстраиваться под других людей. В финансовой сфере Стрельцов ждут очень важные события, которые откроют им глаза и помогут понять лучше все происходящее. Это прекрасное время для поисков новой работы. Больше всего будет везти представителям креативных профессий. Творческие успехи помогут заслужить одобрение окружающих.

Козерог

В октябре полезно будет быстро забывать все плохое и не зацикливаться на негативе. Не нужно жить обидами, таить злобу, а также не стоит наполнять свою душу отрицательными эмоциями. В октябре нужно запастись терпением. В центре внимания Козерогов должна оказаться сфера денег и работы. Можно смело браться за новые дела и проекты. Отлично пройдут дела, на которые требуется много терпения и сил. Это не лучшее время для эгоизма, так что, если кто-то попросит о помощи, лучше не отказывать этому человеку. С 22 октября полезно будет заниматься духовными поисками и практиками.

Водолей

Звезды и планеты помогут Водолеям добиться поставленных задач. Для скорейшего достижения целей необходимо будет запрограммировать себя на успех. Целеустремленных Водолеев ничто не сможет сломить. Особое внимание стоит уделять своей внешности. Нужно выглядеть максимально представительно и опрятно. Стоит избегать вызывающих нарядов, так как они привлекут ненужное внимание и станут причиной агрессии со стороны окружающих. Во второй половине месяца желательно почаще посвящать себя семье и дому.

Рыбы

В начале месяца у многих Рыб может появиться ощущение того, что началась черная полоса. Чтобы избавиться от проблем, можно взять небольшую передышку — например, внеплановый отпуск на несколько дней. Во второй половине октября Рыбам потребуется наращивать финансовый потенциал, больше работать. Звезды дадут представителям этого знака много энергии и сил. Выплескивать накопившийся негатив и агрессию помогут физические упражнения. Можно смело менять образ жизни, избавляться от вредных привычек.

Как сообщали Українські Новини, астрологи рассказали, каким знакам зодиака крупно повезет в октябре-2020.

Также астрологи спрогнозировали, кому второй месяц осени принесет серьезные перемены в жизни.

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