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01 октября 2020, четверг, 22:15 395
Космос 2020-10-01T22:31:18+03:00
Українські Новини
Голубая Луна и два метеорных потока. Какие астрономические явления ожидаются в октябре

Голубая Луна и два метеорных потока. Какие астрономические явления ожидаются в октябре

Елена Новикова
Астрономия, Звездопад, Метеорный поток, Астрономические явления, Полнолуние, метеорный поток Дракониды, Звездопад Ориониды, Голубая Луна, Луна охотника
Астрономические явления октября. Фото: pixabay
Астрономические явления октября. Фото: pixabay

В октябре произойдет несколько астрономических явлений, в то время, как ранее ученые обнаружили в галактике более 30 "разумных" внеземных цивилизаций, которые могут общаться друг с другом. В этом месяце ожидается не одно полнолуние, а сразу два. Также пройдут два самых мощных звездопада 2020 года. О том, когда можно будет наблюдать за этими явлениями, расскажут Українскі Новини.

Два полнолуния за один месяц

Обычно в году происходит двенадцать полнолуний, однако раз в несколько лет это число увеличивается до 13, ведь лунный месяц составляет примерно 29 суток.

Одно из полнолуний можно будет наблюдать 2 октября, когда Луна взойдет в 18:39, а зайдет в 06:40. В народе его назвывают Луной охотника, ведь это первое полнолуние после осеннего равноденствия. Это время заготовок, запасов, сбора урожая и подведения итогов года уходящего теплого периода.

31 октября пройзойдет второе полнолуние, которое принято называть "голубой Луной". Однако это только образное название, которое позаимствовали из английского устойчивого выражения "Once in a Blue Moon" (делать что-то очень редко). Луна взойдет в 16:50, а зайдет в 6:11.

Самые мощные звездопады 2020 года — Дракониды и Ориониды.

Дракониды можно будет наблюдать в ночном небе с 6 по 10 октября, а его пик придется на ночь с 8 на 9 октября. Название этот метеорный поток получил от созвездия Дракона, в котором расположен его радиант. Следить за за ним лучше всего в сумерках.

Метеорный поток Орионид можно будет наблюдать с 2 октября и по 7 ноября, его пик придется на ночь с 20 на 21 октября. Наблюдать его нужно в полной темноте на юго-востоке, где появятся яркие метеороиды от кометы Галлея, которые сталкиваются с атмосферой Земли со скоростью 238 тыс. км/ч.

Как сообщали Українські Новини, SpaceX впервые в своей истории отправила астронавтов в космос. 

Ранее SpaceX успешно испытала корабль для полетов на Марс.

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