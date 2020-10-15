Минобразования намерено провести вступительную кампанию в вузы в июле 2021

В то время как Министерство образования и науки вернуло почти 37 млн гривен за пробное внешнее независимое оценивание (ВНО), стало известно, когда министерство намерено провести вступительную кампанию в высшие учебные заведения в 2021 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобразования, передают Українськi Новини.

"Мы планируем провести следующую вступительную кампанию в июле 2021 года, чтобы и абитуриенты, и члены приемных комиссий имели время на отдых перед началом нового учебного года. Поскольку еще не известно, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса, почти все поступающие (в том числе и на основе ОКУ младшего специалиста) смогут подавать заявления на вступление в электронном виде. Для регистрации электронного кабинета необходимо иметь хотя бы один сертификат внешнего независимого оценивания (ВНО) и документ о полном общем среднем образовании, изготовленный в Украине с использованием фотополимерных технологий. Мы также планируем сделать возможным предоставление документов на зачисление дистанционно: непосредственно через электронный кабинет поступающего с использованием электронной подписи", — сказал исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет.

Министерство опубликовало приказ об утверждении условий приема на следующий год. Согласно документу, основной этап вступительной кампании в 2021 году состоится в июле.

В следующем году поступающим на врачебные специальности ("Стоматология", "Медицина", "Педиатрия") для того, чтобы принять участие в конкурсном отборе, нужно будет иметь не менее 150 баллов по второму и третьему конкурсному предмету.

Обязательными предметами ВНО для поступления на эти специальности будет украинский язык и математика, а третьим предметом поступающий сможет выбирать биологию, химию или физику.

Для поступающих на специальности гуманитарного и социального направления обязательным останется ВНО по украинскому языку и литературе, поступающие же на другие специальности смогут воспользоваться правом проходить тестирование только по украинскому языку.

Сертификаты ВНО по украинскому языку и литературе 2018-2020 годов можно будет использовать для поступления на все специальности.

Также в следующем году для большинства специальностей значительно расширен перечень предметов ВНО, которые могут использоваться как третий конкурсный предмет.

"Установлено ограничение количества заявлений, поступающий сможет подать на небюджетные конкурсные предложения не более 30 заявлений. Кроме того, во избежание недоразумений с предоставлением рекомендаций на контракт, заявления тех абитуриентов, которые зачислены на бюджет, будут автоматически исключены со всех остальных конкурсных предложений за исключением случаев, когда абитуриент сам пожелает их оставить (если планирует учиться более чем по одной образовательной программе, более чем в одном заведении образовании и т.д.)", — добавлено в сообщении.

Указано, что единственный вступительный экзамен по иностранному языку в магистратуру будет обязательным для всех специальностей.

"Введены весовые коэффициенты — теперь заведение сможет увеличить вес балла по профессиональному испытанию, оставив на экзамен по иностранному языку не менее 25%. В новом году поступающие в магистратуру смогут использовать результаты ЕВИ 2020 года и 2021, результаты единого вступительного испытания (ЕФВВ) — только 2021 года", — добавлено в сообщении.

Согласно ему, к 31 декабря 2020 года все высшие учебные заведения должны утвердить и обнародовать свои правила приема, которые должны отвечать условиям приема на обучение для получения высшего образования в 2021 году.

Как сообщали Українськi Новини, Минобразования рекомендует установить каникулы во всех заведениях общего среднего образования с 15 по 30 октября.

Также сообщалось, что Минобразования инициировало начало пилотного проекта по созданию программного обеспечения по ведению государственных школьных электронных журналов и электронных дневников.

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