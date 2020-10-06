Минобразования начало ведение школьных е-журналов и е-дневников

Министерство образования и науки начало реализацию пилотного проекта по созданию бесплатного программного обеспечения для ведения государственных школьных электронных журналов и электронных дневников.

Об этом говорится в сообщении Минобразования, передают Українськi Новини.

В испытании новых е-приложений примут участие не менее 2-3 учебных учреждений из каждой области. Тестирование продлится с 5 по 16 октября.

Все полученные от учителей и администраций школ замечания будут оперативно обработаны и учтены при настройке системы.

После завершения этого этапа (ориентировочно в ноябре) государственные е-журналы и е-дневники станут доступными всем украинским школам на бесплатной основе.

Новое программное обеспечение разработано на базе государственной модульной системы АИКОМ (ранее ГИСО), которая известна педагогам как инструмент по сбору образовательной статистики.

Те школы, которые перейдут на ведение электронных журналов, смогут в ближайшее время отказаться от их дублирования в бумажном виде.

Для этого Минобразования готовит соответствующие изменения в ряд нормативно-правовых документов.

"Это позволит убрать лишнюю нагрузку на учителей. А в будущем, благодаря широкому применению электронных журналов, когда ученик будет менять школу, вся информация о его успеваемости, достижениях и т. д. будет следовать за ним в новое учебное учреждение. А для нас будет открыта еще и возможность перенаправлять за таким учеником государственные средства на его обучение", - отметил заместитель министра образования и науки Артур Селецкий.

Преимущества электронных приложений смогут почувствовать и родители, которые в режиме онлайн в электронных дневниках смогут видеть информацию о присутствии ребенка на учебе, уровень его успеваемости и комментарии учителей.

В случае перевода учащихся на дистанционное обучение через е-дневники ученики смогут получать задания и следить за изменениями, происходящими в школе.

Как сообщали Українські Новини, 30 сентября Кабинет Министров утвердил государственный стандарт среднего образования.



Тем временем Минобразования потратило все выделенные деньги из фонда по борьбе с COVID-19.

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