Минобразования вернуло 36,7 млн гривен за пробное ВНО

Министерство финансов констатирует, что Министерство образования и науки вернуло более 36,7 млн гривен за пробное внешнее независимое оценивание (ВНО).

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 1 октября Министерство образования и науки совместно с Приватбанком вернули деньги за пробное ВНО 149 тыс. 611 участникам. Сумма возвращенных средств - 36,7 млн ​​гривен, что составляет 69,9% от общей суммы (52,4 млн гривен)", - говорится в сообщении.

Отмечается, средства выплачиваются на безвозвратной основе из Фонда борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19 и ее последствиями, которые были направлены в Приватбанк для их возвращения 218 663 участникам.

Проведение выплат происходит в период с 1 июля по 1 декабря 2020 через отделения Приватбанка.

Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов разработало механизм возврата средств за пробное внешнее независимое оценивание.

Около 52 млн гривен будут перечислены на счета региональных центров оценивания качества образования Украинского центра оценивания качества образования.

Кабинет Министров отменил проведение пробного ВНО, которое должно было состояться 15 июня, в связи с коронавирусом.

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