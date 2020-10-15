Міносвіти має намір провести вступну кампанію до вищих навчальних закладів в липні 2021

Стало відомо, коли міністерство має намір провести вступну кампанію до вищих навчальних закладів у 2021 році.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міносвіти, передають Українські Новини.

"Ми плануємо провести наступну вступну кампанію в липні 2021 року, щоб і абітурієнти, і члени приймальних комісій мали час на відпочинок перед початком нового навчального року. Оскільки ще не відомо, як буде розвиватися ситуація з поширенням коронавірусу, майже всі вступники (в тому числі й на основі ОКР молодшого спеціаліста) зможуть подавати заяви на вступ в електронному вигляді. Для реєстрації електронного кабінету необхідно мати хоча б один сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) та документ про повну загальну середню освіту, виготовлений в Україні з використанням фотополімерних технологій. Ми також плануємо зробити можливим надання документів на зарахування дистанційно: безпосередньо через електронний кабінет вступника з використанням електронного підпису", - сказав виконуючий обов'язки міністра освіти й науки Сергій Шкарлет.

Міністерство опублікувало наказ про затвердження умов приймання на наступний рік. Згідно з документом, основний етап вступної кампанії у 2021 році відбудеться в липні.

Наступного року надходять на лікарські спеціальності ("Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія") для того, щоб взяти участь в конкурсному відборі, потрібно буде мати не менше 150 балів з другого і третього конкурсного предмета.

Обов'язковими предметами ЗНО для вступу на ці спеціальності буде українська мова та математика, а третім предметом вступник зможе вибирати біологію, хімію або фізику.

Для вступників на спеціальності гуманітарного та соціального спрямування обов'язковим залишиться ЗНО з української мови та літератури, а ті, хто вступає ж на інші спеціальності, зможуть скористатися правом проходити тестування тільки з української мови.

Сертифікати ЗНО з української мови та літератури 2018-2020 років можна буде використовувати для вступу на всі спеціальності.

Також в наступному році для більшості спеціальностей значно розширено перелік предметів ЗНО, які можуть використовуватися як третій конкурсний предмет.

"Встановлено обмеження кількості заяв, що надходить зможе подати на небюджетні конкурсні пропозиції не більше 30 заяв. Крім того, щоб уникнути непорозумінь з наданням рекомендацій на контракт, заяви тих абітурієнтів, які зараховані на бюджет, будуть автоматично виключені зі всіх інших конкурсних пропозицій, за винятком випадків, коли абітурієнт сам забажає їх залишити (якщо планує вчитися більш ніж по одній освітній програмі, більш ніж в одному закладі освіту і т.д.)", - додано в повідомленні.

Зазначено, що єдиний вступний іспит з іноземної мови до магістратури буде обов'язковим для всіх спеціальностей.

"Введено вагові коефіцієнти - тепер заклад зможе збільшити вагу бала за професійним випробуванням, залишивши на іспит з іноземної мови не менше 25%. У новому році вступники до магістратури зможуть використовувати результати ЄВІ 2020 року і 2021, результати єдиного вступного випробування (ЄФВВ) - тільки 2021 року", - додано в повідомленні.

Згідно з ним, до 31 грудня 2020 року всі вищі навчальні заклади повинні затвердити і оприлюднити свої правила приймання, які повинні відповідати умовам прийняття на навчання для здобуття вищої освіти у 2021 році.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство освіти та науки почало реалізацію пілотного проєкту зі створення безкоштовного програмного забезпечення для ведення державних шкільних електронних журналів та електронних щоденників.

Тим часом школи Борисполя Київської області оголосили осінні канікули 15-30 жовтня.

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