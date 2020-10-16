Сегодня в Киеве начинается отопительный сезон. Как к нему подготовиться, чтобы сэкономить на коммуналке

Отопительный сезон в Киеве должен начаться сегодня, 16 октября. Это значит, что уже через месяц киевляне будут получать намного большие цифры в платежках. Чтобы избежать этого, можно увеличить энергоэффективность своего жилья.

О том, как уменьшить расходы на электрическую и тепловую энергию в холодное время года, рассказали в пресс-службе электропоставщика "Yasno".

Есть несколько полезных советов:

накануне начала отопительного сезона может быть холодно, поэтому по ночам многие включают обогреватели. Но это серьезно увеличивает расход электроэнергии. Не менее эффективными может быть замена старых окон на новые энергосберегающие. К тому же, нужно устранить устраните все щели вокруг дверей и окон с помощью уплотнителей;

даже обогреватели могут быть энергоэффективными. Они греют хорошо, а электричества расходуют меньше по сравнению с моделями 10-летней давности;

лампы накаливания лучше заменить на энергоэффективные LED-лампы, способные экономить до 90% затрат на освещение и служить 5-8 лет без замены;

поддерживать комфортную температуру поможет отражающий экран из фольги за радиатором;

зимой не следует закрывать батареи шторами, мебелью или декоративными решетками, чтобы не препятствовать распространению тепла. Кроме того, пыль и грязь на радиаторе могут снизить теплоотдачу;

много тепла теряется через пол, поэтому стоит постелить ковер, с которым будет комфортно.

Жители многоквартирного дома могут объединиться и установить общий домовой счетчик тепла. С ним можно будет платить только за фактически потребленные гигакалории тепла.

Как сообщали Українськi Новини, Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что общая готовность по стране к отопительному сезону 2020-2021 годов превышает 95%.

Эксперты прогнозируют, что с началом отопительного сезона украинцев ждет увеличение сумм в платежках за газ и отопление.

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