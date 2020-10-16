Сегодня в Киеве начинается отопительный сезон. Как к нему подготовиться, чтобы сэкономить на коммуналке

Отопительный сезон в Киеве должен начаться сегодня, 16 октября. Это значит, что уже через месяц киевляне будут получать намного большие цифры в платежках. Чтобы избежать этого, можно увеличить энергоэффективность своего жилья. О том, как уменьшить расходы на электрическую и тепловую энергию в холодное время года, рассказали в пресс-службе электропоставщика "Yasno". Есть несколько полезных советов: накануне начала отопительного сезона может быть холодно, поэтому по ночам многие включают обогреватели. Но это серьезно увеличивает расход электроэнергии. Не менее эффективными может быть замена старых окон на новые энергосберегающие. К тому же, нужно устранить устраните все щели вокруг дверей и окон с помощью уплотнителей; даже обогреватели могут быть энергоэффективными. Они греют хорошо, а электричества расходуют меньше по сравнению с моделями 10-летней давности; лампы накаливания лучше заменить на энергоэффективные LED-лампы, способные экономить до 90% затрат на освещение и служить 5-8 лет без замены; поддерживать комфортную температуру поможет отражающий экран из фольги за радиатором; зимой не следует закрывать батареи шторами, мебелью или декоративными решетками, чтобы не препятствовать распространению тепла. Кроме того, пыль и грязь на радиаторе могут снизить теплоотдачу; много тепла теряется через пол, поэтому стоит постелить ковер, с которым будет комфортно. Жители многоквартирного дома могут объединиться и установить общий домовой счетчик тепла. С ним можно будет платить только за фактически потребленные гигакалории тепла. Как сообщали Українськi Новини, Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что общая готовность по стране к отопительному сезону 2020-2021 годов превышает 95%. Эксперты прогнозируют, что с началом отопительного сезона украинцев ждет увеличение сумм в платежках за газ и отопление.