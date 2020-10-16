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16 жовтня 2020, пʼятниця, 05:55 23
Суспільство 2020-10-16T12:45:05+03:00
Українські Новини
Сьогодні в Києві розпочинається опалювальний сезон. Як до нього підготуватися, щоб заощадити на комуналці

Сьогодні в Києві розпочинається опалювальний сезон. Як до нього підготуватися, щоб заощадити на комуналці

Кира Молчанова
Київ, Опалювальний сезон, опалення, Енергоефективність
Опалювальний сезон. Фото: Pixabay
Опалювальний сезон. Фото: Pixabay

Сьогодні, 16 жовтня, має розпочатися опалювальний сезон у Києві. Це означає, що вже через місяць кияни отримуватимуть набагато більші цифри в платіжках. Щоб уникнути цього, можна збільшити енергоефективність свого житла.

Про те, як зменшити витрати на електричну та теплову енергію в холодну пору року, розповіли в пресслужбі електропостачальника "Yasno".

Є кілька корисних порад:

  • напередодні початку опалювального сезону може бути холодно, тому ночами багато хто вмикає обігрівачі. Але це серйозно збільшує витрату електроенергії. Не менш ефективними може бути заміна старих вікон на нові енергоощадні. До того ж потрібно усунути всі щілини навколо дверей і вікон за допомогою ущільнювачів;
  • лампи розжарювання краще замінити на енергоефективні LED-лампи, здатні економити до 90% витрат на освітлення і служити 5-8 років без заміни;
  • підтримувати комфортну температуру допоможе екран з фольги за радіатором;
  • взимку не слід закривати батареї шторами, меблями або декоративними решітками, щоб не перешкоджати поширенню тепла. Крім того, пил і бруд на радіаторі можуть знизити тепловіддачу;
  • багато тепла втрачається через підлогу, тому варто постелити килим, з яким буде комфортно.

Жителі багатоквартирного будинку можуть об'єднатися і встановити загальний будинковий лічильник тепла. З ним можна буде платити тільки за фактично спожиті гігакалорії тепла.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що загальна готовність країни до опалювального сезону 2020-2021 років перевищує 95%.

Крім того, з початком опалювального сезону на українців чекає збільшення сум у платіжках за газ і опалення, однак, за оцінками експертів, блакитне паливо буде нижче рівня торішніх цін.

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