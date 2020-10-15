Зеленский поручил Кабмину ускорить процесс проведения земреформы

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров ускорить процесс проведения земельной реформы, которая стала условием увеличения кредитования Украины со стороны МВФ. Об этом говорится в указе Президента Украины № 449, передают Українські Новини.

Согласно тексту указа, Кабинет Министров обязан активизировать деятельность по передаче земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности в коммунальную собственность, а также проработать вопросы относительно стимулирования оформления территориальными общинами права собственности на земельные участки, которые были переданы из государственной собственности.

Кроме того, Кабмину необходимо принять в установленном порядке меры по урегулированию вопроса обеспечения получения гарантированного права гражданами на землю при передаче в коммунальную собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности, в отношении которых гражданам предоставлены разрешения на разработку документации по землеустройству.

Также Кабмин обязан обеспечить сопровождение законопроектов относительно финансовой поддержки фермерских хозяйств, улучшения системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, установление прозрачного процесса проведения электронных земельных аукционов, а также принять меры относительно ускорения создания, функционирования и развития национальной инфраструктуры картографических данных Украины.

Как сообщали Українські Новини, 26 марта Кабинет министров предложил парламенту сократить расходы государственного бюджета в 2020 году на проведение земельной реформы до почти 51 млн гривен.

Также сообщалось, что Европейский союз заявил о готовности передать Украине 26 млн евро на поддержку аграрного сектора и малого фермерства.

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