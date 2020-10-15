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15 октября 2020, четверг, 21:25 72
Президент 2020-10-15T21:25:47+03:00
Українські Новини
Зеленский поручил Кабмину ускорить процесс проведения земреформы

Зеленский поручил Кабмину ускорить процесс проведения земреформы

Константин Долгий
Земельная реформа, Кабинет Министров Украины, Президент Владимир Зеленский
Зеленский подписывает документ. Фото: Офис президента Украины
Зеленский подписывает документ. Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров ускорить процесс проведения земельной реформы, которая стала условием увеличения кредитования Украины со стороны МВФ. Об этом говорится в указе Президента Украины № 449, передают Українські Новини.

Согласно тексту указа, Кабинет Министров обязан активизировать деятельность по передаче земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности в коммунальную собственность, а также проработать вопросы относительно стимулирования оформления территориальными общинами права собственности на земельные участки, которые были переданы из государственной собственности.

Кроме того, Кабмину необходимо принять в установленном порядке меры по урегулированию вопроса обеспечения получения гарантированного права гражданами на землю при передаче в коммунальную собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности, в отношении которых гражданам предоставлены разрешения на разработку документации по землеустройству.

Также Кабмин обязан обеспечить сопровождение законопроектов относительно финансовой поддержки фермерских хозяйств, улучшения системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, установление прозрачного процесса проведения электронных земельных аукционов, а также принять меры относительно ускорения создания, функционирования и развития национальной инфраструктуры картографических данных Украины.

Как сообщали Українські Новини, 26 марта Кабинет министров предложил парламенту сократить расходы государственного бюджета в 2020 году на проведение земельной реформы до почти 51 млн гривен.

Также сообщалось, что Европейский союз заявил о готовности передать Украине 26 млн евро на поддержку аграрного сектора и малого фермерства.

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