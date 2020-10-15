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15 октября 2020, четверг, 20:47 1256
Космос 2020-10-15T21:00:01+03:00
Українські Новини
Утечку воздуха на борту МКС смогли выявить с помощью чайного пакетика

Утечку воздуха на борту МКС смогли выявить с помощью чайного пакетика

Константин Долгий
Космос, МКС, Технологии, Международная космическая станция
Международная космическая станция (МКС). Фото: depositphotos.com
Международная космическая станция (МКС). Фото: depositphotos.com

В то время как семь государств мира совместно с космическим агентством NASA подписали договор об использовании ресурсов на Луне, обитатели Международной космической станции (МКС) смогли выявить место утечки воздуха и использовали для этого чайный пакетик.

Об этом в четверг, 15 октября, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Еще в конце августа на борту МКС выявили снижение давления, что является признаком появления разгерметизации и утечки воздуха за борт. Изначально предполагалось, что утечка происходит в американском сегменте МКС, однако позже обитатели станции установили, что она произошла в российском модуле "Звезда".

Поиски точного места производили с помощью американского ультразвукового детектора, однако добиться какого-либо результата не удалось.

С 1 по 6 октября американские астронавты и российские космонавты пытались найти возможное место утечки. Для этого они использовали стетоскоп, индикатор и измеритель потока, однако обитатели МКС не смогли ничего обнаружить.

Накануне в Центр управления полетами поступило сообщение о том, что место утечки воздуха наконец было обнаружено и для его поисков был использован довольно необычный предмет — пакетик чая.

Как рассказал российский космонавт Анатолий Иванишин, чайный пакетик оставили в помещении модуля "Звезда". В условиях невесомости пакетик начал двигаться в сторону утечки воздуха, что и зафиксировали установленные заранее камеры наблюдения.

Как сообщали Українські Новини, ранее специалисты NASA выявили на геостационарной орбите Земли неизвестный объект искусственной природы, который из-за своей аномально низкой скорости может стать временным спутником планеты.

Также сообщалось, что в конце сентября мимо Земли пролетел астероид размером со школьный автобус.

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