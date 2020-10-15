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15 октября 2020, четверг, 08:49 322
Космос 2020-10-15T09:00:08+03:00
Українські Новини
7 стран совместно с NASA подписали соглашение об освоении Луны. Первая женщина высадится туда в 2024

7 стран совместно с NASA подписали соглашение об освоении Луны. Первая женщина высадится туда в 2024

Александр Савич
Космос, NASA, Луна, исследования космоса, Исследование Луны
Уже 8 стран объединились с NASA для исследования Луны. Фото: pixabay
Уже 8 стран объединились с NASA для исследования Луны. Фото: pixabay

Вслед за информацией о том, что у Земли может появиться новый искусственный спутник, стало известно, что NASA подписала соглашение об освоении Луны совместны с семью странами. Об этом сообщает NASA.

Так, сообщается, что программа по исследованию Луны получила название "Артемида".

"Артемида" станет самой широкой и самой разнообразной международной программой исследования космоса человеком в истории, а соглашения "Артемиды" станут средством создания этой уникальной глобальной коалиции", – сказал администратор NASA Джим Бриденстайн.

Страны, которые подписали соглашение: Австралия, Канада, Италия, Япония, Люксембург, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания. Соединенные Штаты Америки присоединились к программе ранее.

Освоение Луны NASA называет также одним из важных этапов на пути к проведению исторической миссии на Марс.

"По сути, соглашения "Артемиды" помогут избежать конфликтов в космосе и на Земле, укрепляя взаимопонимание и уменьшая неправильное восприятие", – сказал Майк Голд, исполняющий обязанности помощника администратора NASA по международным и межведомственным отношениям. 

Сообщается также, что высадка на Луну первой женщины планируется в 2024 году.

Как сообщали Українські новини, в сентября мимо Земли пролетал астероид размером с автобус.

Также сообщалось, какие астрономические явления проходят в октябре.

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