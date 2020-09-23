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  • В четверг около Земли пролетит астероид размером в школьный автобус
23 сентября 2020, среда, 21:42 62 Фото
Наука 2020-09-23T21:43:14+03:00
Українські Новини
В четверг около Земли пролетит астероид размером в школьный автобус

В четверг около Земли пролетит астероид размером в школьный автобус

Константин Долгий
Космос, Земля, NASA, Астероид, Наука, Астрономия
Астероид и Земля. Фото: joinfo.ua
Астероид и Земля. Фото: joinfo.ua

В то время американское космическое агентство NASA намерено привлечь частные компании к добыче ресурсов на поверхности Луны, в четверг, 24 сентября, вблизи геостационарной орбиты Земли пролетит астероид.

Как передают Українські Новини, об этом сообщается на сайте Лаборатории реактивного движения (JPL).

Уже завтра астероид, которому присвоили имя 2020 SW, ненадолго посетит околоземную орбиту, где находится кольцо геостационарных спутников. Ученые подсчитали, что ширина 2020 SW составляет от 5 до 10 метров (небольшой школьный автобус).

Траектория движения астероида 2020 SW. Фото: jpl.nasa.govТраектория движения астероида 2020 SW. Фото: jpl.nasa.gov

В JPL отметили, что хоть траектория движения астероида не подразумевает столкновения с Землей, небесное тело вероятнее всего разрушилось в верхних слоях атмосферы, превратившись в яркий метеор.

"Существует большое количество крошечных астероидов, подобных этому, и некоторые из них приближаются к нашей планете так близко по несколько раз в год", — заявил директор Центра исследований околоземных объектов Пол Чодас.

2020 SW был обнаружен 18 сентября обсерваторией NASA Catalina Sky Survey в штате Аризоне. Мимо Земли он пройдет 24 сентября приблизительно в 4:12 по Тихоокеанскому времени (13:12 по Киевскому).

Как сообщали Україснькі Новини, в начале сентября мимо Земли пролетел 37-метровый астероид, что в JPL назвали "потенциальным сближением" с планетой.

Также сообщалось, что самый крупный в истории человечества радиотелескоп хотят разместить на поверхности Луны.

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