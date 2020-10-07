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07 октября 2020, среда, 23:06 75 Фото
Космос 2020-10-07T23:06:07+03:00
Українські Новини
Неизвестный космический объект с аномально низкой скоростью может стать искусственным спутником Земли

Неизвестный космический объект с аномально низкой скоростью может стать искусственным спутником Земли

Константин Долгий
Космос, Спутник, Наука, Астрономия, Космический мусор
Земля, космос и спутник. Фото: depositphotos.com
Земля, космос и спутник. Фото: depositphotos.com

Астрономы заявили о новом космическом объекте, который был зафиксирован еще во второй половине сентября и все это время находился на околоземной орбите. Несмотря на то, что это вполне рядовое событие, ученые сообщают об одном довольно необычном свойстве данного объекта, из-за которого они не могут быть полностью уверенными, что это за объект.

Как передают Українські Новини, об этом пишет портал Science Alert.

Недавно обнаруженный объект получил имя 2020 SO. По словам специалистов, время от времени на орбиту Земли прилетают подобные объекты, которые на время становятся искусственными спутниками планеты. Астрономы называют их "минилунами".

Ранее специалисты заметили два подобных объекта — 2006 RH120 и 2020 CD3. Первый прибивался к планете дважды — в 2006 и 2007 годах. Второй объект находился на околоземной орбите с 2018 по 2020 год.

Что касается 2020 SO, то по прогнозам специалистов, который имеет все шансы стать "минилуной" уже 15 октября и пробыть на околоземной орбите до мая 2021 года.

Ученые отмечают, что само по себе данное событие вряд ли было бы примечательным, если бы не скорость, с которой движется 2020 SO. По словам специалистов, обычно скорость объектов подобной природы составляет 11-72 км в секунду, однако 2020 SO двигается со скоростью всего лишь в 0,6 км в секунду.

Исходя из этого ученые делают вывод, что 2020 SO может оказаться объектом искусственного происхождения. На сегодня у специалистов не так много информации, чтобы утверждать наверняка, однако со временем сведений об 2020 SO может стать больше.

Сотрудник Лаборатории реактивного движения (JPL) Пол Чодас предварительно идентифицировал данный объект с корпусом ракеты Surveyor 2 Centaur, которая была запущена в 1966 году. Он также предположил, что этим объектом может быть просто кусок космического мусора.

Как сообщали Українські Новини, в октябре украинцы смогут стать свидетелями двух уникальных астрономических явлений — один из сильных звездопадов Дракониды и Ориониды, а также два полнолуния в течение месяца.

Также сообщалось, что американское космическое агентство NASA планирует запустить на Венеру две экспедиции, целью которых будет поиск жизни на соседней планете.

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