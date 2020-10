Неизвестный космический объект с аномально низкой скоростью может стать искусственным спутником Земли

Как передают Українські Новини, об этом пишет портал Science Alert.

Недавно обнаруженный объект получил имя 2020 SO. По словам специалистов, время от времени на орбиту Земли прилетают подобные объекты, которые на время становятся искусственными спутниками планеты. Астрономы называют их "минилунами".

Ранее специалисты заметили два подобных объекта — 2006 RH120 и 2020 CD3. Первый прибивался к планете дважды — в 2006 и 2007 годах. Второй объект находился на околоземной орбите с 2018 по 2020 год.

Что касается 2020 SO, то по прогнозам специалистов, который имеет все шансы стать "минилуной" уже 15 октября и пробыть на околоземной орбите до мая 2021 года.

Asteroid 2020 SO may get captured by Earth from Oct 2020 - May 2021. Current nominal trajectory shows shows capture through L2, and escape through L1. Highly-chaotic path, so be prepared for lots of revisions as new observations come in. @renerpho @nrco0e https://t.co/h4JaG2rHEd pic.twitter.com/RfUaeLtEWq