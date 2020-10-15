7 000 медицинских работников уволились в Киеве за прошедшие полгода, — Рубан

В то время как министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему часть медицинских работников до сих пор не получила доплаты к заработной плате, за минувшие шесть месяцев из медицинских учреждений Киева уволились 7 000 врачей и медработников.

Соответствующее заявление сделал глава Госпродпотребслужбы в городе Киев Олег Рубан, пишет APnews.

По словам Рубана, несмотря на уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 среди жителей Киева, в столичных медучреждениях нет дефицита койко-мест, которые предназначены для пациентов с коронавирусом.

"В Киеве показатель заполненности койко-мест не превышает 65% по госпитализации в профильные больницы. Это нормально для столицы", — отметил Рубан.

При этом по словам главы Госпродпотребслужбы столицы, более насущной проблемой Киева является дефицит медицинских работников. По информации Рубана, за минувшие шесть месяцев из киевских больниц уволились 7 тыс. медработников.

"Необходимо не дополнительные койки разворачивать, а дополнительный персонал и оборудование", — резюмировал Рубан.

Как сообщали Українські Новини, в Министерстве здравоохранения рассказали, что по состоянию на начало сентября в больницах страны оставались вакантными почти 25 тыс. врачебных должностей.

Кроме того, ранее в министерстве пообещали, что медицинские работники, которые занимаются лечением пациентов с COVID-19, получат повышенную зарплату в конце сентября.

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