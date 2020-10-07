подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Степанов объяснил, почему некоторые медработники не получили доплаты
07 октября 2020, среда, 23:15 148
Экономика 2020-10-07T23:15:01+03:00
Українські Новини
Степанов объяснил, почему некоторые медработники не получили доплаты

Степанов объяснил, почему некоторые медработники не получили доплаты

Кира Молчанова
Врачи, Медики, Максим Степанов, коронавирус в Украине, Медработники, Зарплаты медиков
Максим Степанов
Максим Степанов

Задержку с перечислением доплат медработникам Министр здравоохранения Максим Степанов связывает с промедлением некоторых главных врачей с подачей документов. По состоянию на 6 октября доплаты к зарплатам перечислены 1 379 медицинским учреждениям из 1 594.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Вчера на вечер количество больниц, которым были перечислены средства, было 1 379 из 1 594", - сказал министр.

Он отметил, что остальные больницы должны получить выплаты до четверга, 8 октября.

Как сообщали Українськi Новини, в июне Кабинет Министров установил 70%-ю доплату к окладу врачам, 50% - медсестрам и 25% - младшему медперсоналу с сентября.

В Киеве на доплаты медикам выделили почти 900 млн гривен. Доплаты получат все медики столицы, в том числе и работники "скорой помощи".

Министерство здравоохранения Украины определило перечень должностей медицинских работников, которые будут лечить пациентов с коронавирусом и которые получат доплаты.

Больше новостей о: Врачи Медики Максим Степанов коронавирус в Украине Медработники Зарплаты медиков

Заявки на получение доплат к зарплатам подали толь...
В МОЗ назвали, сколько медиков погибло от коронави...
Власть должна обеспечить достойные условия медикам...
На Харьковщине из-за случаев COVID-19 на карантин ...
Руководство "Нефтегаза" не сможет рассчитывать на премии при убытках по итогу года, о штрафах пока не говорят
На лечение одного больного коронавирусом в тяжелой форме требуется от 45 тыс. гривен, - Степанов
Новости
Степанов объяснил, почему некоторые медработники не получили доплаты 23:15
МВД привлекает самолеты и вертолеты для реагирования на нарушения во время местных выборов 22:55
В Киеве на карантин закрыты уже 4 школы. На "дистанционке" уже больше 400 классов 22:28
На Харьковщине из-за случаев COVID-19 на карантин закрыли медицински колледж 22:22
Завтра Киев накроет сильный туман - синоптики предупредили о "желтом" уровне опасности 21:57
больше новостей
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
Начался сезонный рост доллара. Эксперты дали прогноз курса до конца 2020 года 05:50
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
Из-за COVID-19 на АЭС один из городов Запорожской области может ограничить въезд 12:51
Украинским воспитателям дважды повысят зарплаты: когда и на сколько 05:45 Инфографика
больше новостей
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
ГБР проверит Богуслаева на причастность к гибели украинских курсантов-летчиков 20:07
НАБУ отказалось расследовать возможное взяточничество судей КС и Верховного Суда 14:52
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
больше новостей
Порошенко стало хуже - двустороннее воспаление легких при коронавирусе
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok