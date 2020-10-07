Степанов объяснил, почему некоторые медработники не получили доплаты

Задержку с перечислением доплат медработникам Министр здравоохранения Максим Степанов связывает с промедлением некоторых главных врачей с подачей документов. По состоянию на 6 октября доплаты к зарплатам перечислены 1 379 медицинским учреждениям из 1 594.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Вчера на вечер количество больниц, которым были перечислены средства, было 1 379 из 1 594", - сказал министр.

Он отметил, что остальные больницы должны получить выплаты до четверга, 8 октября.

Как сообщали Українськi Новини, в июне Кабинет Министров установил 70%-ю доплату к окладу врачам, 50% - медсестрам и 25% - младшему медперсоналу с сентября.

В Киеве на доплаты медикам выделили почти 900 млн гривен. Доплаты получат все медики столицы, в том числе и работники "скорой помощи".

Министерство здравоохранения Украины определило перечень должностей медицинских работников, которые будут лечить пациентов с коронавирусом и которые получат доплаты.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости