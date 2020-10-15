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15 октября 2020, четверг, 17:48 1004
Силовые структуры 2020-10-15T17:51:10+03:00
Українські Новини
Одесские пограничники нашли подводный "спиртопровод" контрабандистов

Одесские пограничники нашли подводный "спиртопровод" контрабандистов

Кира Молчанова
Пограничники, Одесская область, Контрабанда, ГПСУ, Спиртопровод

Пограничники Одесской области, которые уже находили "подводную лодку", предназначенную для транспортировки контрабанды, обнаружили еще один оригинальный способ незаконно перемещать товар – подводный трубопровод.

Об этом рассказали в Госпогранслужбе.

Полиэтиленовая труба диаметром 32 мм была найдена в камышах у берега Кучурганского водохранилища, что недалеко от границы с Молдовой.

"Трубопровод проложили противоправные элементы, которые, вероятно, планировали незаконное перемещение спирта или других жидкостей через границу", – говорится в сообщении.

На конце шланга была заглушка. Конструкцию, скорее всего, еще не успели использовать потому что из отверстия не шли какие-либо запахи. Трубопровод только готовили для возможного использования.

Всего пограничники демонтировали около 200 метров трубопровода к линии прохождения границы.

Для того, чтобы находить подобные трубопроводы, пограничники применяют сканирующие радары. Сейчас они обследуют участок Измаильского отряда. Недавно мониторинг осуществлялся на участке Белгород-Днестровского отряда.

Трубопровод контрабандистов. Фото: Госпогранслужба Трубопровод контрабандистов. Фото: Госпогранслужба

Трубопроводом пока не пользовались. Фото: Госпогранслужба Трубопроводом пока не пользовались. Фото: Госпогранслужба

По такому трубопроводу можно доставлять спирт. Фото: Госпогранслужба По такому трубопроводу можно доставлять спирт. Фото: Госпогранслужба

 

Как сообщали Українські Новини, в конце сентября сотрудники Государственной пограничной службы задержали на границе с Венгрией микроавтобус с 183,5 тыс. пачек табачных изделий без акциза.

Ранее в Черновицкой области задержали контрабандиста на самолете, возившего сигареты.

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