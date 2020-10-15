Одесские пограничники нашли подводный "спиртопровод" контрабандистов

Пограничники Одесской области, которые уже находили "подводную лодку", предназначенную для транспортировки контрабанды, обнаружили еще один оригинальный способ незаконно перемещать товар – подводный трубопровод. Об этом рассказали в Госпогранслужбе. Полиэтиленовая труба диаметром 32 мм была найдена в камышах у берега Кучурганского водохранилища, что недалеко от границы с Молдовой. "Трубопровод проложили противоправные элементы, которые, вероятно, планировали незаконное перемещение спирта или других жидкостей через границу", – говорится в сообщении. На конце шланга была заглушка. Конструкцию, скорее всего, еще не успели использовать потому что из отверстия не шли какие-либо запахи. Трубопровод только готовили для возможного использования. Всего пограничники демонтировали около 200 метров трубопровода к линии прохождения границы. Для того, чтобы находить подобные трубопроводы, пограничники применяют сканирующие радары. Сейчас они обследуют участок Измаильского отряда. Недавно мониторинг осуществлялся на участке Белгород-Днестровского отряда. Трубопровод контрабандистов. Фото: Госпогранслужба Трубопроводом пока не пользовались. Фото: Госпогранслужба По такому трубопроводу можно доставлять спирт. Фото: Госпогранслужба Как сообщали Українські Новини, в конце сентября сотрудники Государственной пограничной службы задержали на границе с Венгрией микроавтобус с 183,5 тыс. пачек табачных изделий без акциза. Ранее в Черновицкой области задержали контрабандиста на самолете, возившего сигареты.