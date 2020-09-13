В Черновицкой области задержали контрабандиста на самолете, возившего сигареты

В Черновицкой области задержали контрабандиста, который на самолете возил сигареты из Румынии. За одну ночь на территории соседнего государства он залетел не менее 4 раз. О нарушителе сообщает Государственная пограничная служба Украины. Пограничники рассказали, что задержали жителя села Хлыстуновка Городищенского района Черкасской области. В ночь с 11 на 12 сентября он четырежды залетал в воздушное пространство Румынии с сигаретами. Пилота засекли с помощью тепловизлора, а потом нашли импровизированную взлетно-посадочную полосу в Черновицкой области, откуда взлетал "воздушный контрабандист". У пилота изъяли сверхлегкий самолет типа Zenith без бортового номера, сейчас ему инкриминируют ст. 334 (нарушение правил международных полетов) Уголовного кодекса. Самолет контрабандиста. Фото: пресс-служба ГНСУ На самолете возили сигареты. Фото: пресс-служба ГНСУ Как сообщали Українські Новини, сотрудники Галицкой таможни 29 января изъяли контрабанду сигарет на 3 млн гривен в автомобиле с дипломатическими номерами в пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе во Львовской области. Депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко предлагает Верховной Раде запретить продажу алкоголя и сигарет в розничных магазинах на всей территории Украины с 22:00 до 10:00.