На границе с Венгрией задержали микроавтобус с 183,5 тыс. пачек сигарет

Сотрудники Государственной пограничной службы задержали на границе с Венгрией микроавтобус с 183,5 тыс. пачек табачных изделий без акциза, в то время, как доля контрабандных сигарет в Украине в 2020 году достигла 6%.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передают Українські Новини.

"Как уже сообщалось, сегодня ночью пограничники задержали микроавтобус, который до крыши был упакован сигаретами. Всего правоохранители достали 183,5 тыс. пачек табачных изделий без акцизных марок", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, сумма обнаруженных табачных изделий на данный момент устанавливается.

Указывается, что это самая крупная партия контрабанды, которую задержали на границе с Венгрией за последнее время.

Как сообщали Українські Новини, 15 сентября Госпогранслужба не пустила в Украину с территории Беларуси несколько сотен паломников-хасидов.

Ранее в Черновицкой области задержали контрабандиста на самолете, возившего сигареты.



Кроме того, Украина возглавила рейтинг контрабандистов сигарет в ЕС.

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