В Одесской области у берега лимана пограничники нашли "подводную лодку" контрабандистов

В Одесской области у берегов лимана пограничники нашли металлическую конструкцию, напоминающую подводную лодку. Скорее всего, "субмарина" принадлежит контрабандистам. О находке рассказали в пресс-службе Госпогранслужбы. У обнаруженной пограничниками "подводной лодки" есть отсеки, которые закрываются герметично. По бокам к ней приварены баллоны со сжатым воздухом, так что "субмарина" может перемещаться под водой и не тонуть. А чтобы она могла скрыться под водой, внутри были мешки с песком. Конструкцию нашли в 30 метрах от берега во время траления дна Кучурганского лимана. Такие проверки пограничники проводят регулярно. Пограничники предполагают, что изобретение только проходило испытание и его еще не использовали "в деле". Как должна была приводиться в движение "подводная лодка", не сообщается. "Подводная лодка" контрабандистов. Фото: пресс-служба Госпогранслужбы "Подводная лодка" контрабандистов. Фото: пресс-служба Госпогранслужбы Пограничник. Фото: пресс-служба Госпогранслужбы Как сообщали Українські Новини, в конце сентября сотрудники Государственной пограничной службы задержали на границе с Венгрией микроавтобус с 183,5 тыс. пачек табачных изделий без акциза. Ранее в Черновицкой области задержали контрабандиста на самолете, возившего сигареты.