В Одесской области у берега лимана пограничники нашли "подводную лодку" контрабандистов

В Одесской области у берегов лимана пограничники нашли металлическую конструкцию, напоминающую подводную лодку. Скорее всего, "субмарина" принадлежит контрабандистам.

О находке рассказали в пресс-службе Госпогранслужбы.

У обнаруженной пограничниками "подводной лодки" есть отсеки, которые закрываются герметично. По бокам к ней приварены баллоны со сжатым воздухом, так что "субмарина" может перемещаться под водой и не тонуть. А чтобы она могла скрыться под водой, внутри были мешки с песком.

Конструкцию нашли в 30 метрах от берега во время траления дна Кучурганского лимана. Такие проверки пограничники проводят регулярно.

Пограничники предполагают, что изобретение только проходило испытание и его еще не использовали "в деле".

Как должна была приводиться в движение "подводная лодка", не сообщается.

"Подводная лодка" контрабандистов. Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

"Подводная лодка" контрабандистов. Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

Пограничник. Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

Как сообщали Українські Новини, в конце сентября сотрудники Государственной пограничной службы задержали на границе с Венгрией микроавтобус с 183,5 тыс. пачек табачных изделий без акциза.

Ранее в Черновицкой области задержали контрабандиста на самолете, возившего сигареты.

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