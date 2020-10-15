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15 октября 2020, четверг, 17:02 235
Происшествия 2020-10-15T17:30:02+03:00
Українські Новини
Аэропорт "Львов" остался без света. Пришлось задержать 6 рейсов

Аэропорт "Львов" остался без света. Пришлось задержать 6 рейсов

Кира Молчанова
Львов, Отключение электричества, задержка рейсов, аэропорт
Аэропорт Львов. Фото: areny.lviv.ua
Аэропорт Львов. Фото: areny.lviv.ua

В международном аэропорту "Львов" имени Данила Галицкого, который недавно отменял рейсы из-за тумана, задержали 6 рейсов из-за временного полного обесточивания аэропорта в четверг, 15 октября.

Об этом говорится в сообщении аэропорта, передают Українськi Новини.

"В связи с отключением городской сети питания произошло полное обесточивание международного аэропорта "Львов" им. Данила Галицкого", - сказано в нем.

Отмечается, что временно, в отсутствие электроснабжения, сотрудники аэропорта осуществляли регистрацию и посадку пассажиров вручную.

Из-за проблем с питанием был задержан ряд авиарейсов.

Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, на данный момент проходит регистрация на рейсы в&nbsp;Лондон (авиакомпании WizzAir), который должен был быть выполнен в 11:10, в Анталию (в 12:05, SkyUp), 2 рейса в Киев (12:15, Windrose и МАУ).

Также ожидаются рейсы в Анталию (Azur Air) с плановым временем вылета в 12:50 и Стамбул (в 16:00, Pegasus).

Как сообщали Українськi Новини, в январе-сентябре 2020 года аэропорт "Львов" сократил пассажиропоток на 58% до 702,6 тыс. пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

После закрытия границ для иностранцев, в аэропорту Львова произошел юридический казус: граждане США, Германии и Канады приехали навестить родителей, но через границу их не пускают, потому что Госпогранслужба не считает их детьми.

В международном аэропорту "Львов" открыли пункт тестирования на коронавирусную инфекцию для всех желающих.

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