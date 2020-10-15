Аеропорт "Львів" залишився без світла. Довелося затримати 6 рейсів

В четвер, 15 жовтня, через тимчасове повне знеструмлення міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького, де нещодавно літак не зміг здійснити посадку , затримали 6 рейсів.

Про це йдеться в повідомленні аеропорту, передають Українські Новини.

"У зв'язку з відключенням міської мережі живлення відбулося повне знеструмлення міжнародного аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького", - сказано в ньому.

Відзначається, що тимчасово, під час відсутності електропостачання, співробітники аеропорту здійснювали реєстрацію і посадку пасажирів вручну.

Через проблеми з харчуванням був затриманий ряд авіарейсів.

Згідно з онлайн-табло на сайті аеропорту, наразі проходить реєстрація на рейси в & nbsp; Лондон (авіакомпанії WizzAir), який повинен був бути виконаний об 11:10, в Анталію (о 12:05, SkyUp), 2 рейси до Києва (12:15, Windrose і МАУ).

Також очікуються рейси в Анталію (Azur Air) з плановим часом вильоту о 12:50 і Стамбул (о 16:00, Pegasus).

Як повідомляли Українські Новини, в січні-вересні 2020 року аеропорт "Львів" скоротив пасажиропотік на 58% до 702,6 тис. пасажирів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Крім того, в аеропорту Львова громадяни США, Німеччини та Канади приїхали провідати батьків, але через кордон їх не пускали, бо Держприкордонслужба не вважала їх дітьми.

Тим часом у міжнародному аеропорту "Львів" відкрили пункт тестування на коронавірусну інфекцію для всіх охочих.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини